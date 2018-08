Kotimaa

Uusi kuljetusrikollisuuden muoto rantautui Suomeen – Poliisi sakottanut jo liki 50:tä rekkakuskia

Poliisi: Suomeen rantautunut kansainvälinen kuljetusrikollisuuden muoto

Kuorma-autokuljettajien keskuudessa on yleistynyt ajoaikojen ja lepoaikojen manipulointi. Helsingin poliisista kerrotaan, että raskaan liikenteen valvontaan erikoistunut ryhmä on saanut kiinni tänä vuonna jo lähes 50 raskaan ajoneuvon kuljettajaa, joiden epäillään syyllistyneen ajo- ja lepoaikojen manipulointiin.Suurin osa kuljettajista on selvinnyt sakoilla.Laissa säädetään tarkasti, miten kauan raskaiden ajoneuvojen kuljettajien tulee levätä ja miten kauan he voivat ajaa yhtä kyytiä. Määräysten tarkoituksena on vähentää kuljettajien väsymystä ja näin ollen lisätä teiden turvallisuutta.Vuorokautinen ajoaika on korkeintaan yhdeksän tuntia, kahdesti viikossa korkeintaan kymmenen. Lisäksi taukoja täytyy pitää vajaan viiden tunnin välein.Manipulointiin näyttävät syyllistyvän kuljetusyritykset, eivät pelkästään yksittäiset kuljettajat.Poliisin mukaan Suomeen on rantautunut Euroopasta kansainvälinen kuljetusrikollisuuden muoto. Tällöin yritys asennuttaa autoihin laitteistoa, jonka avulla voidaan esimerkiksi kaukosäädintä käyttäen tallentaa ajopiirturiin haluttua, väärää tietoa.– Kesän aikana Helsingin poliisi on saanut kiinni kaksi tällaista ulkomaalaista kuljetusyritystä, joiden epäilty rikollinen toiminta on nyt esitutkinnassa, rikoskomisarioHelsingin poliisilaitokselta kertoo poliisin tiedotteessa.Lisäksi yhä useammin ajoneuvojen päästöarvoja mittaavia abBlue-järjestelmiä on peukaloitu.– Ajo- ja lepoaikojen manipuloinnilla kuljetusalan kilpailu vääristyy, kun manipulointiin ryhtynyt kuljetusyritys saa taloudellista etua teettämällä kuljettajalla pitkää ajopäivää ja säästämällä muun muassa ajoneuvon huoltokuluissa, Seppälä sanoo.Tapauksia tutkitaan muun muassa epäiltyinä petoksina ja tieliikenteen sosiaalilainsäädännön rikkomisina.