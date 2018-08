Kotimaa

Murhaepäily: Rovaniemeläismies löi uhria viikinkikirveellä ja kätki ruumiin metsään

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Syyttäjä vaatii epäillylle elinkautista vankeusrangaistusta murhasta ja hautarauhan rikkomisesta. Syytteiden käsittely alkoi Rovaniemellä Lapin käräjäoikeudessa tiistaiaamuna.Rikoksista epäilty mies myöntää aiheuttaneensa uhrin kuoleman ja syyllistyneensä hautarauhan rikkomiseen.Teonkuvauksen mukaan epäilty mies on tahallaan tappanut uhrinsa kuristamalla tätä kaulasta, lyömällä useita kertoja voimakkaasti pään, ylävartalon ja käsien alueelle puulevyllä ja kirveellä, pistämällä ainakin kerran keittiöveitsellä kaulaan sekä lyömällä tätä kirveellä kasvoihin.Väkivaltaiseen tekoon johtanut tapahtumasarja alkoi 18. joulukuuta 2017 kun parikymppinen rovaniemeläismies tapasi hänelle entuudestaan tuntemattoman viisikymppisen miehen ravintolassa Rovaniemellä. He juttelivat puolen yön aikaan ravintolan pihalla ja poistuivat siitä yhdessä syytetyn asunnolle Korkalovaaran Louhikkotielle.Asunnossa miehille tuli sanaharkkaa ja tästä seurasi pahoinpitely, jonka aikana uhri menetti tajuntansa. Kun uhri virkosi, tappelu jatkui puukon, puulevyn ja viikinkikirveen kanssa.Kun uhri vaikutti kuolleelta, syytetty raahasi hänet kylpyhuoneeseen ja riisui hänet. Myöhemmin uhri virkosi ja murhasta syytetty mies kävi viimeistelemässä surmatyön pistämällä uhria keittiöveitsellä kurkkuun ja lyömällä kirveellä kasvoihin.Syyttäjän mielestä surmatyö on tehty vakaasti harkiten ja erityisen raa'alla ja julmalla tavalla. Se on kohdistunut ennalta tuntemattomaan henkilöön ja uhrin puolustautumismahdollisuudet olivat vähäiset. Teko oli myös yllätyksellinen, sitkeä ja kesti pitkään, siksi sitä on pidettävä törkeänä.Surman jälkeen teosta epäilty mies hävitti osan uhrinsa vaatteista heittämällä ne kerrostalon jätesäiliöön. Syytteessä oleva mies pesi vielä ruumiin ja matkusti uhrilta ryöstämien rahojen turvin Kolariin hankkimaan autoa. Paluumatkalla Rovaniemelle hän osti varastamillaan rahoilla kaupasta jätesäkkejä, narua ja pressua.Lopuksi hän kääri ruumiin pressuun, sitoi paketin kiinni narulla ja kuljetti sen laina-autolla Vaattojärvelle. Tätä ennen hän siivosi asunnon. Poliisi löysi ruumiin metsästä lumeen haudattuna 16. tammikuuta. Surman tekopäivä oli 18. joulukuuta.