Kotimaa

Epävakainen sää jatkuu

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lapin itäosassa sekä Koillismaalla tulee vielä sateita. Päivällä pilvisyys muuttuu vaihtelevaksi ja yksittäisiä sadekuuroja voi tulla maan itä- ja pohjoisosassa. Pääosin sää jatkuu poutaisena. Lännen ja luoteen välinen tuuli heikkenee.Päivälämpötila vaihtelee etelän vajaan 20 asteen ja Lapin reilut 10 asteen välillä.Keskiviikkona Suomen eteläpuolella on matalapaine, jonka pilviä ja sateita yltää maan eteläosaan. Keski- ja pohjoisosassa sää on enimmäkseen poutaista pilvisyyden ollessa vaihtelevaa. Päivälämpötila on 17 – 21 astetta ja pohjoisessa 11 - 16 astetta.Torstaina sää on aluksi aurinkoista ja poutaista koko maassa. Päivällä pilvisyys muuttuu vaihtelevaksi, Lapissa voi tulla myös jokunen sadekuuro.Päivälämpötila vaihtelee 20 asteen molemmin puolin, Lapissa jäädään 15 asteeseen.