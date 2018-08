Kotimaa

Esitutkinta-aineisto paljastaa Seinäjoen epäillyn murhapolttajan käsittämättömän käytöksen: ”Arkkienkeli Ozazl

Tyttöä elvytettiin kymmenen minuuttia

Epäily kohdistuu perheenisään

Isä: Minut on lavastettu

Todistajat: Mies oli mustasukkainen

Useiden todistajien mukaan avopuolisonsa murhasta ja kahden pienen lapsensa murhan yrityksestä syytetty perheenisä käyttäytyi mustasukkaisesti, epävakaasti ja väkivaltaisesti puolisoaan kohtaan, esitutkinta-aineistosta ilmenee.Hätäkeskus sai kiireellisen soiton Seinäjoen Pohjan kaupunginosaan 21.9.2017 kello 08.34. Ensimmäinen soittaja ilmoitti, että omakotitalo on tulessa. Soittoja hätäkeskuksen tuli ainakin kuusi.– Naapuritalo on ilmiliekeissä. (…) Kuulin hirveän rysähdyksen. Palo leviää hirveää vauhtia, yksi soittajista sanoi.– Katosta tulee aivan älyttömästi savua, toinen soittaja kertoi.Seitsemän minuuttia myöhemmin ensimmäinen pelastuslaitoksen yksikkö saapui tapahtumapaikalle. Talo oli ilmiliekeissä.Talon sisällä ollut perheenisä sekä tämän 3-vuotias poika olivat ehtineet pelastautua palavasta talosta pihalle. Miehellä oli palovammoja, poika selvisi vammoitta.Palomiehillä oli kuitenkin kiire. Oli tiedossa, että sisällä on vielä noin 40-vuotias perheenäiti sekä 6-vuotias tyttö.Palomiehet sahasivat asunnon ulko-oven lukkopesän irti, liekit odottivat palomiehiä viiden metrin päässä talon sisällä. Ensimmäinen savusukelluspari aloitti voimakkaan jäähdytyksen, joka kesti useita minuutteja, ennen kuin he pääsivät etenemään talon eteiseen.Savusukelluspari pääsi etenemään, ja asunnon viimeisestä makuuhuoneesta löytyivät tajuttomina perheenäiti sekä tyttö. Nainen makasi lattialla, lapsi sängyllä. Makuuhuone oli täyttynyt savusta.Savusukelluspari kuljetti naisen ja lapsen ulos talosta. Heidän sydämensä olivat pysähtyneet. Alkoi elvyttäminen.Perheenäitiä elvytettiin noin puoli tuntia, kunnes hänet todettiin menehtyneeksi. Tyttöä elvytettiin puolestaan kymmenisen minuuttia, jonka jälkeen hänen sydämen toiminta saatiin uudelleen käynnistymään.Tyttö selvisi palosta hengissä, mutta hän sai vakavan aivovaurion. Lääkäreiden mukaan edellytykset vaurioista kuntoutumiseen ovat huonot. Hänen vointinsa oli esitutkinnan aikana niin heikko, ettei poliisi pystynyt kuulemaan häntä ollenkaan.Jo palopaikalla palomiehet havaitsivat, että tulipalo eteni poikkeuksellisen nopeasti. He arvioivat, että tulipalo olisi mahdollisesti sytytetty tahallaan.Alkuun tulipaloa tutkittiin kuitenkin normaalina palonsyyntutkintana. Poliisi ei siis alkuun epäillyt, että paloon liittyisi rikosta.Merkittävä käänne tapahtui, kun 3-vuotias lapsi rupesi puhumaan isovanhemmilleen paloaamun tapahtumista. Myös poliisin omat, tarkentuneet tutkimukset tukivat sitä epäilyä, että talo olisi sytytetty tahallaan.Poika kertoi isoäidilleen olevansa suuttunut isälleen, koska tämä olisi sytyttänyt tulipalon. Poika kertoi näkemyksistään myös poliisille.– Isillä oli tulitikkuja.– Isi käänsi tulen päälle oikeasti.– Hän laittoi ansoja tulelle.– Sitten ne laittoivat ansat räjähtämään. Sitten hän sanoi ohhoh, poika totesi poliisikuulusteluissa.Perheenisä otettiin rikoksista epäiltynä kiinni 25.10.2017. Siitä lähtien hän on ollut viranomaisten hallussa.Syyttäjä vaatii 51-vuotiaalle perheenisälle elinkautista vankeusrangaistusta murhasta, kahdesta murhan yrityksestä ja tuhotyöstä. Mies itse kiistää rikossyytteet.Mies kertoi poliisikuulusteluissa arvelevansa, että hänet on lavastettu rikoksiin. Miehen mukaan jopa Suomen valtio pyrki estämään sen, ettei hän pystyisi hyödyntämään patenttejaan.Mies väitti poliisille, että hänen kehittelemiensä patenttien arvo olisi kaksi tuhatta miljardia euroa. Mies syytti myös Vatikaania siitä, että se olisi ollut hänen kotinsa polttamisen taustalla.– (Mies) on kertonut, että hänellä on kaksi patenttia Kiinassa ja Japanissa. Toinen näistä on moniulotteinen tietojentallennusohjelma, kihlakunnansyyttäjä Kimmo Lampinen https://www.is.fi/haku/?query=kimmo+lampinen sanoi oikeudessa.Mies kertoi patentoineensa laitteen, johon kitaran kytkemällä on saanut teknisen yhteyden maapallon ulkopuoliseen älyyn. Mies lausui olevansa myös arkkienkeli Ozazl, ja työskentelevänsä Jumalalle. Mies oli myös siinä vakaassa uskossa, että hänen avopuolisonsa eläisi yhä, ja että poliisi petkuttaisi häntä.Jorvin sairaalassa mies todettiin psykoottiseksi. Ja ”mikäli hänen kertoma ajankulku pitää paikkaansa, olisi psykoottisuutta ollut jo kolmen vuoden ajan”, sairaalassa todettiin. Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeus määräsikin miehen mielentilan tutkittavaksi jo huhtikuussa, mutta sairaalakiireiden takia mielentilatutkimusta ei ole voitu vielä aloittaa.Poliisin suorittamassa esitutkinnassa kuultiin lukuisia todistajia, muun muassa miehen naapureita, työkavereita sekä lasten kotiopettajia. Useiden todistajien mukaan miehen käyttäytyminen oli epävakaata, mustasukkaista ja väkivaltaista hänen avopuolisoaan kohtaan.Syyttäjän mukaan tekojen taustalla saattaa olla jonkinlainen kiista perheen lapsista. Syyttäjän mukaan mies oli ennen sytyttämistä riidellyt naisen kanssa ja lyönyt tätä tuntemattomaksi jääneellä esineellä päähän.Suomen rekistereissä äiti oli merkattu yksinhuoltajaksi. Pariskunta ei ollut naimisissa.– Mahdollisena motiivina voi olla riita lapsista ja heidän huoltajuudestaan sekä heidän kasvattamisestaan.– Tähän samaan ajankohtaan ajoittuu se, että lapsille on haettu suomalaista henkilötunnusta. Mahdollisesti juuri edellisenä päivänä (ennen epäiltyä tuhopolttoa) viranomaisilta on tullut tieto tästä, miten siinä on menetelty, Lampinen sanoo.

Oliko isä mahdollisesti suuttunut tästä?

– Sitä nyt ei tiedä, mikä se tarkkaan ottaen on ollut, Lampinen sanoo.Miehellä ei ole kontollaan aiempia rikosepäilyitä Suomessa, mutta Yhdysvalloissa hänet on tuomittu puolisonsa ruumiillisesta väkivallasta vuonna 2006. Kyse on eri puolisosta kuin tulipalossa kuolleesta naisesta, koska amerikkalaismies tapasi suomalaisen avovaimonsa Yhdysvalloissa vuonna 2007.Asian käsittely jatkuu Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeudessa torstaina ja perjantaina. Miestä itseään on määrä kuulla torstaina.