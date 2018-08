Kotimaa

Riihimäeltä löytyi tuntematon ruumis – kahta miestä epäillään henkirikoksesta ”ilmi tulleiden seikkojen vuoksi” 13.8. 10:30

Riihimäki Poliisi sai tehtävän sunnuntaiaamuna. Parhaillaan työn alla on menehtyneen henkilöllisyyden tunnistaminen.

Riihimäellä on otettu kaksi miestä kiinni epäiltynä henkirikoksesta. Syynä on sunnuntaiaamuna löytynyt tuntematon ruumis.



Hämeen poliisi kertoo saaneensa hälytyksen sunnuntaiaamuna Peuranpolulle. Osoitteesta löytyi eloton mies, joka myöhemmin osoittautui menehtyneeksi. Uhrin henkilöllisyyttä ei tiedetä, ja poliisi selvittää sitä parhaillaan.



Poliisi kertoo tapausta tutkittavan henkirikoksena ”ilmi tulleiden seikkojen vuoksi.” Esitutkinnassa kiinni otetut miehet on pidätetty.



Poliisi ei tiedota tapauksesta enempää tässä vaiheessa tutkintaa.