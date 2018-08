Kotimaa

Syyte: Perheenisä murhasi kumppaninsa julmalla tavalla, yritti polttaa myös lapsensa elävältä Seinäjoella

Näin tapahtumat etenivät talossa

Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeudessa Seinäjoella, salissa numero 1 palataan maanantaina viime vuoden syyskuisiin tapahtumiin, jotka ovat järkyttäneet syvästi seinäjokelaisia.Syyttäjän mukaan 51-vuotias perheenisä sytytti perheen omakotitalon tahallaan palamaan Seinäjoen Pohjan kaupunginosassa, minkä seurauksena hänen noin 40-vuotias kumppaninsa menehtyi. Palavassa talossa oli myös mies itse, sekä pariskunnan 6-vuotias tyttö ja 3-vuotias poika.Tyttö sai erittäin pahoja vammoja, häntä ei ole voitu kuulla ollenkaan tapahtumista. 3-vuotias poika välttyi fyysisiltä vammoilta, mutta isä oli itse vammojensa takia useita viikkoja sairaalahoidossa. Hänen tilansa oli jopa kriittinen.Tänään maanantaina hän asteli Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeuteen omin jaloin. Mies ei peitellyt kasvojaan. Hän kuunteli syytteidenlukua rauhallisen oloisena.Syyttäjä vaatii hänelle elinkautista vankeusrangaistusta murhasta, kahdesta murhan yrityksestä sekä tuhotyöstä. Kihlakunnansyyttäjämukaan miehen teot olivat erityisen raakoja ja julmia.Syyttäjän mukaan mies oli ensin riidellyt kumppaninsa kanssa, ja lyönyt avopuolisoaan ”tuntemattomaksi” jääneellä esineellä päähän. Sen jälkeen hän on syyttäjän mukaan sytyttänyt omakotitalon tuleen.– (Hän) on ottanut viiden litran kanisterin pienmoottoribensiiniä, kaatanut bensiiniä asuinhuoneiden puolelle ja autotalliin ja sytyttänyt sen palamaan. Tulipalo on edennyt räjähdysmäisesti, kihlakunnansyyttäjä Kimmo Lampinen sanoi oikeudessa.

Ei aiempaa rikostaustaa