Kotimaa

Viikko alkaa epävakaisessa säässä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tuuli voimistuu. Maan eteläosassa tuulee puuskaisesti lännestä. Pilvisyys lisääntyy ja enimmäkseen on poutaa. Maan keski- ja pohjoisosassa sitä vastoin sataa monin paikoin. Maan keskiosassa voimistuu luoteinen tuuli, pohjoisosassa vahvistuu pohjoistuuli.Päivälämpötila on etelässä 16 – 20 astetta, maan keskivaiheilla 13 – 17 astetta, Etelä-Lapissa 10 – 13 astetta, Keski- ja Pohjois-Lapissa noin 10 astetta. Pohjois-Lapissa yölämpötila voi olla paikoin lähellä nollaa.Tiistaina tuuli on jo heikkoa. Pilvisyys lisääntyy iltapäiväksi. Vain jokunen iltapäiväkuuro voi tulle siellä täällä. Illalla pilvisyys lisääntyy edelleen lounaassa, minne voi ulottua myös sateita.Keskiviikkoyönä ja keskiviikkona matalapaineenalue liikkuu Baltian yli itäkoilliseen. Sen sateita ulottuu etenkin maan etelä- ja kaakkoisosaan. Iltapäivällä sateet yltävät myös Keski-Suomen maakunnan tienoille. Sadekuuroja tulee paikoin myös lännempänä.Tiistaina matalapaine on Etelä-Ruotsissa ja vasta matkalla kohti Baltiaa. Epävakainen sää ulottuu Saksan ja Puolan yli keskeiselle Välimererelle. Aurinkoisinta on Espanjassa ja itäiseltä Välimereltä Mustallemerelle.