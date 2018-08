Kotimaa

Iso myymälärakennus palaa Pudasjärvellä – liekit levinneet varasto-osasta kohti myymälätiloja

















Pohjois-Pohjanmaalla Pudasjärvellä palaa useamman tuhannen neliön kokoisen IKH-myymälärakennuksen välipohja.Pelastuslaitoksen mukaan palo on lähtenyt leviämään varasto-osasta kohti myymälätiloja.Palo on levinnyt jo kahden palo-osioinnin läpi. Linja on nyt kolmannen kohdalla, ja pelastuslaitos toivoo palon pysähtyvän siihen.STT:n mukaan henkilövahinkoja ei ole tullut, mutta omaisuusvahingot ovat mittavat.Hälytys Pietarilantielle tuli yöllä kello 2.44.