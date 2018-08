Kotimaa

Hämeenlinnassa autojen korjaushalli ilmiliekeissä – sisällä autoja ja kaasupulloja

Hämeenlinnassa autojen korjaushalli on ilmiliekeissä, kerrotaan pelastuslaitokselta. Noin 400 neliömetrin korjaushalli tuhoutuu päivystävän palomestarin mukaan täysin.Korjaushallin sisällä on noin viisi autoa ja useita kaasupulloja. Osa kaasupulloista on räjähtänyt.Paikalla on päivystävän palomestarin mukaan noin 30 palomiestä ja sammutus jatkuu aamuun asti.Korjaushallin lähellä oleva omakotitalo ja konehalli on saatu suojattua siten, ettei palon uskota leviävän niihin.Ilmoituksen palosta teki poliisi, joka oli hälytetty paikalle, sillä hallissa epäiltiin olevan varkaita. Pelastuslaitos sai hälytyksen tulipalosta Tulimäentiellä noin kahtakymmentä vaille yksi yöllä. Halli oli ilmiliekeissä jo silloin, kun poliisi saapui paikalle.Palossa ei ole tullut henkilövahinkoja. Palon syttymissyystä ei ole tietoa.