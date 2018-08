Kotimaa

Karmeat rikossyytteet oikeudessa: Isä murhasi kumppaninsa ja yritti murhata pienet lapsensa polttamalla

Torstaiaamun

Savusukeltajat

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Syyttäjän

Elinkautinen vankeusrangaistus uhkaa

Oikeus

Poliisi pyysi FBI:ltä apua

Poliisi

rauha järkkyi Seinäjoen Pohjan kaupunginosassa 21.9.2017. Pelastuslaitos sai aamukahdeksan jälkeen hälytyksen, jonka mukaan seinäjokelaisperheen omakotitalo oli ilmiliekeissä.Palomiehiä odotti palopaikalla murheellinen työtehtävä. Palavassa talossa oli ihmisiä.löysivät talon sisältä noin 40-vuotiaan äidin ja 6-vuotiaan tytön. Elvytyksistä huolimatta perheenäiti kuoli. Tyttö sai erittäin pahoja vammoja, eikä häntä pystytty kuulemaan poliisitutkinnan aikana.Talon sisältä tuli ulos myös pahoja vammoja saanut perheenisä sekä perheen 3-vuotias poika. Poika välttyi vammoilta, mutta isä oli useita viikkoja sairaalahoidossa. Hänen tilansa oli jopa kriittinen.mukaan 51-vuotias perheenisä olisi sytyttänyt talon palamaan tahallaan. Siksi hän istuu syytetyn penkille Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeudessa maanantaiaamulla.Oikeudenkäynnin on määrä olla ainakin joltain osin julkinen. Joitain osia käsiteltäneen yleisön läsnä olematta, mutta julkisuusasioihin saadaan lopullinen selvyys, kun istunto alkaa aamuyhdeksältä. IS seuraa tapahtumia paikan päällä.Miestä syytetään murhasta, kahdesta murhan yrityksestä sekä tuhotyöstä. Mikäli mies tuomitaan näistä rikoksista, ja hän ymmärsi tekonsa, ainut rangaistus on elinkautinen vankeustuomio. Poliisi tutki asiaa kaikkein vakavimmalla henkirikosnimikkeellä teon erityisen raakuuden ja julmuuden takia.on aiemmin määrännyt, että miehen mielentila tutkittaisiin. Mielentilatutkimus ei ole tiettävästi ainakaan toistaiseksi valmistunut. Mies on kiistänyt syyllistyneensä rikoksiin.Poliisilla oli esitutkinnan aikana käsitys siitä, miksi mies päätyi epäiltyyn tekoon.– Totta kai meillä on käsitys siitä. Mutta, onko se oikea ja mikä on varmuusaste, sitä ei pysty vielä tässä vaiheessa sanomaan. Ne on niitä asioita, joita viime kädessä ratkotaan oikeudessa, poliisista kommentointiin Ilta-Sanomille, kun esitutkinta oli kesken.Perheenisä on Yhdysvaltain kansalainen. Hän muutti avovaimonsa ja lasten kanssa Suomeen vain noin vuotta aiemmin kuin epäilty tuhopoltto tapahtui. Perhe oli asunut ennen Suomeen muuttoa ulkomailla, enimmäkseen Yhdysvalloissa.Lapset syntyivät Yhdysvalloissa, mutta heillä on ollut Suomen kansalaisuus. Myös äiti oli suomalainen. Isällä ei ole aiempia epäiltyjä rikoksia kontollaan Suomessa.pyysi myös Yhdysvaltain liittovaltion poliisilta FBI:lta apua asian selvittämiseksi. Poliisi oli lähinnä kiinnostunut miehen taustoista Yhdysvalloissa ja oliko taustoilla yhteyksiä epäiltyihin rikoksiin.IS:n tietojen mukaan kyselyt eivät tuoneet lisäselvyyttä epäiltyihin rikoksiin.