Kotimaa

Ex-varusmiehet kertovat: näin ennen rangaistiin – haarukan kolahdus väärällä hetkellä muutti ruokailun täysin

https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005786465.html

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Iltaliikunta ja lätäkkökomento

Hartaat ruokailut





Millipinkka ja nappiepisodi

Armeija ennen ja nyt





Armeija nyt ja tulevaisuudessa