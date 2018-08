Kotimaa

Lotossa ei täysosumia – katso oikea voittorivi

11.8. 22:23

Jaossa oli 1,2 miljoonaa euroa.

Loton kierroksella 32/2018 oikea rivi on 6, 7, 14, 16, 28, 33 ja 34 ja lisänumero on 5. Plusnumeroksi arvottiin 26.



Kierroksella ei tullut yhtään täysosumaa.



Lauantai-Jokerin oikea rivi on 3 1 3 5 1 1 7. Viimeinen numero on myös tuplausnumero.



Lomatonnin voittorivi on Praha 77.