Mitä tapahtuu, kun suomalainen sotilas kohtaa libanonilaisen kyläläisen? Oululainen sotilastulkki kertoo, millaisessa tilanteessa pelottaa

Kotimaa

Mitä tapahtuu, kun suomalainen sotilas kohtaa libanonilaisen kyläläisen? Oululainen sotilastulkki kertoo, mill

Jutun pääkuvana on valokuvaaja Joonas Salon minidokumenttin rauhanturvaajien arjesta Libanonissa. Videolla nähdään myös sotilastulkki Omar Al-Kubaisi, joka kertoo työstään.





Al-Kubaisi viihtyi









Parhaimmillaan tulkin työ













Ja juuri siitä päästään





Suomi on ollut









Libanonissa Al-Kubasi