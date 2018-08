IS kävi läpi viestit sanasta sanaan: Sillanpää osti huumeita heti Vain elämää -kuvausten päätyttyä: ”Onko sulla ruiskuja?”

Kotimaa

Laulaja Jari Sillanpää https://www.is.fi/haku/?query=jari+sillanpaa vastasi keskiviikkona Helsingin käräjäoikeudessa syytteisiin kahdesta huumausainerikoksesta. Toisen syytteen mukaan Sillanpää piti hallussaan ja levitti metamfetamiinia aikavälillä 8.10.2014–10.2.2018.Syyttäjän mukaan Sillanpää hankki pääsyytetyltä mieheltä 35:llä eri kerralla kristallihuumetta yhteensä 118 grammaa vuosien 2014–2018 välillä.Sillanpää on myöntänyt käyttäneensä metamfetamiinia satunnaisesti viihdekäyttönä vuodesta 2014 asti ja hankkineensa sitä omaan käyttöön ja juhlissa tarjottavaksi. Tuomiota asiassa ei ole vielä annettu.Syyttäjän keskeistä kirjallista todistelua käräjäoikeudessa oli huumeiden myynnistä syytetyn 50-vuotiaan miehen ja hänen asiakkaidensa välinen viestittely. Viestien perusteella poliisi on laskenut ja päätellyt, milloin ja millaisia määriä metamfetamiinia kukin syytetty 50-vuotiaalta on ostanut.Poliisin esitutkinta-aineistoon sisältyy lähes 60 sivua ruutukaappauksia Sillanpään ja 50-vuotiaan välisistä keskusteluista, joita he kävivät tekstiviestitse ja WhatsApp-viestisovelluksen avulla.Sillanpään tiedot ovat olleet 50-vuotiaan puhelimessa nimellä ”Jartsa”.Ilta-Sanomat kävi läpi Sillanpään ja pääsyytetyn väliset viestit ja kokosi yhteen viestien sisältöä syyskuusta 2014 helmikuuhun 2018. Viesteistä selviää, että joskus Sillanpää osti metamfetamiinia useamman kerran kuussa. Välillä ostoissa oli puolestaan kuukausien tauko.Sillanpään viestit ovat tekstissä nimimerkillä J, myyjäksi epäillyn pääsyytetyn viestit puolestaan nimimerkillä P niin kuin pääsyytetty.Ensimmäiset Sillanpään ja pääsyytetyn väliset esitutkintamateriaalista löytyvät viestit on vaihdettu kesällä 2014. Heinäkuusta 2014 syyskuuhun 2014 viesteissä ei puhuta huumausaineen hankkimisesta, vaan lähinnä vaihdetaan kuulumisia. Syyskuisessa viestissä Sillanpää puhui ”icesta.” J: https://www.is.fi/haku/?query=j: Moikka. Mitä kuuluu? Sessiot tänään? Mulla vähän icea.Syyskuussa 50-vuotias neuvoi Sillanpäätä myös huumeen poltteluun käytettävän vesipiipun kanssa. J https://www.is.fi/haku/?query=j : Mä oon siis niin onneton ton piipun kaa. :)) Apua! :): Täällä piippuhelppi, kuinka voin auttaa? :-) J https://www.is.fi/haku/?query=j : Hih. Toi putki menee ihan valkoiseksi. Haluisin tehdä bongin mutten tiedä miten ja.. :) J https://www.is.fi/haku/?query=j : No nyt sain hyvin hatsin. Maistuikin jopa oikealle. :) J https://www.is.fi/haku/?query=j : Voisit tulla opastamaan mua tän piipun kaa, ettei kaik mee harakoille. Ei tarvii itte polttaa. ;)): Heh heh! Sen uskon, ettei tartte. ;) J https://www.is.fi/haku/?query=j : Ihan vaan menttorina, niinku… ;): Just! Ja pukki on hyvä kaalimaan vartija. ;)Viestien perusteella Sillanpää ja pääsyytetty näyttäisivät tuolloin juhlineen tai viettäneen aikaa yhdessä.: Kiitoksia viimeisestä! Moneltas sitä sitten mentiin nukkumaan?: Kiitos itsellesi! 3.37 katsoin kelloa ja simahdin heti sen jlk. Puol kahdelta heräsimme virkeenä ja aamukahvin äärellä rupesimme juttelemaan sessiosta ja aineiden käyttämisestä. lhailimme sun asiantuntemusta ja järjestelmällisyyttä, Sillanpää viestitti lokakuussa.Sillanpään metamfetamiinin hankinta alkaa ilmetä viesteistä lokakuusta 2014 alkaen. Poliisin esitutkintamateriaalin mukaan Sillanpää on 8. lokakuuta ostanut 50-vuotiaalta mieheltä gramman metamfetamiinia, josta hän oli tiedustellut jo päivää aiemmin. J https://www.is.fi/haku/?query=j : Moikka! Missä meet? Voisiko tänään hakea?: Moro! Itse asiassa just heräsin ja juon aamukahvia. Tänään sopii kyllä, mihin aikaan olisit tulossa hakemaan? J https://www.is.fi/haku/?query=j : Oi. Nyt vasta luin viestisi ja sängyssä menos tutimaan. J https://www.is.fi/haku/?query=j : Huomenna 12.30? Paljonko maksaa?: Huominen on ok. 200.Esitutkintamateriaalin mukaan Sillanpää osti ainetta päivällä 8. lokakuuta. Samana iltana Sillanpäällä oli keikkakalenterinsa mukaan keikka Turussa. Puoli yhden aikaan yöllä Sillanpää lähetti miehelle viestin, jossa kehui aineen ”potkivan hyvin.”Ostoa seuraavana päivänä, 9. lokakuuta, Sillanpää puolestaan osallistui Iskelmän synttäriristeilylle.Seuraava, 2 gramman hankinta järjestyi esitutkinnan mukaan vasta pari päivää myöhemmin, 13. lokakuuta.Syksyllä 2014 Sillanpää oli työrintamalla kiireinen: Ilta-Sanomat kirjoitti elokuussa 2014 https://www.is.fi/viihde/art-2000000797727.html Sillanpään tehneen syksyllä Lapin-turneen sekä Rakkaudella merkitty mies -keikkakiertueen.Lokakuussa Sillanpää osti esitutkintamateriaalin mukaan vielä gramman metamfetamiinia 29. päivä. Seuraavan kerran hän osti ainetta viisi grammaa 23. marraskuuta 2014. Kaksikko alkaa tässä vaiheessa kutsua metamfetamiinia viesteissään 50-vuotiaan miehen aloitteesta ”lipuiksi.” J https://www.is.fi/haku/?query=j : Morjens! Onko hän palannut Suomehen?: Joo, hän palasi sunnuntaina tänne valon ja lämmön luvattuun maahan. Ja lentolippujakin on taas. J https://www.is.fi/haku/?query=j : Ok. Oisko sitä kirkasta ristallia saatavana? Minne lähdet next?: Niin kuin sanoin, lentolippujakin on taas. J https://www.is.fi/haku/?query=j : Aah..:) 5 lippua?: Joo, onnistuu. J https://www.is.fi/haku/?query=j : Moi. Ootko kotona?: Joo, täällä ollaan J https://www.is.fi/haku/?query=j : Ok. Greit. Tulossa, onko ok punnita liput?´Marraskuun 2014 jälkeen kaksikon viestiketjussa on tauko helmikuulle 2015 saakka, jolloin kaksikko vaihtaa muutaman huumeisiin liittymättömän viestin. Aktiivisemmin viestikeskustelu alkaa käydä uudestaan vasta keväällä 2015.Ilta-Sanomat kirjoitti maaliskuussa 2015, https://www.is.fi/viihde/art-2000000898613.html että Sillanpää oli viettänyt kolmen kuukauden lomansa alkuvuodesta 2015 ulkomailla. Sillanpää vietti tuolloin kuukauden Thaimaassa, lähes kaksi kuukautta Yhdysvalloissa ja viikon Espanjassa.Sillanpää palasi kristallikaupoille esitutkintamateriaalin mukaan vasta 29. huhtikuuta 2015. J https://www.is.fi/haku/?query=j : Heippa! Long time no see! Olen takaisin Suomessa ja ehtinyt keikkaillakin kolmisen viikkoa pohjoisessa. Huomeniltana tulen takaisin Helsinkiin ja ihmettelen, että oisko sulla myydä 2 g kidettä?: Olishan mulla, mutta oon Suomessa vasta 29.4. J https://www.is.fi/haku/?query=j : No mutta, sekin ehkä sopii.Maaliskuun lopulta 2015 alkaen laulaja oli Jari Sillanpää 20 vuotta huipulla -juhlakonserttikiertueella, ja teki myös muita keikkoja.Toukokuun 11. päivä pääsyytetty muistuttaa Sillanpäälle, että hän lähtee jälleen matkoille ja on paikalla seuraavan kerran vasta 16. kesäkuuta 2015.11.5. Sillanpää ostikin esitutkintamateriaalin mukaan 4 grammaa metamfetamiinia. Seuraavan kerran hän tiedusteli ainetta tai ”nannaa” kesäkuun 22, mutta kauppa suoritettiin vasta 28.6.: Hola! Saako tulla ostoksille?: Nyt on sellainen tilanne että pitää tarkistaa vähän että onko ostettavaa.: Oki. 1 g:kin olisi juhlapöytä.Tämän jälkeen Sillanpään seuraavaan hankintaan on viestien perusteella jälleen noin kuukauden tauko, aina heinäkuun loppupuolelle saakka.Sillanpään seuraava hankinta tapahtuu 9. elokuuta 2015. Tuolloin Sillanpää hankki poliisin esitutkintamateriaalin mukaan kaksi grammaa metamfetamiinia.Vain viikkoa myöhemmin, sunnuntaina 16. elokuuta 2015 Sillanpää täytti pyöreitä. 50-vuotispäivänsä kunniaksi Sillanpää järjesti suuren konsertin Helsingin Olympiastadionilla.Syntymäpäiväkonserttiaan seuraavana päivänä, 17. elokuuta Sillanpää iloitsee viesteissä jäävänsä kahden kuukauden lomalle. J https://www.is.fi/haku/?query=j : Huomenta! lhanaa. Nyt on kaksi kk lomaa. Oisko sulla pari?Ainetta ei kuitenkaan ollut saatavilla, joten kauppa onnistui vasta kolme päivää myöhemmin 20. elokuuta.Tuolloin Sillanpää kyselee myös piippua ja sanoo maksavansa ylimääräisen satasen, mikäli hänen ei tarvitse noutaa ainetta itse. J https://www.is.fi/haku/?query=j : Moi. Onko sul viel pari?: Vielä sattuu olemaan. J https://www.is.fi/haku/?query=j : Ok. Jos laitamme vielä satkun päälle, toisitko? Jos sul on, toisitko piipun?Tämän jälkeen aikaa Sillanpään seuraavaan kyselyyn kuluu noin kaksi kuukautta. 18. lokakuuta Sillanpää tiedustelee, olisiko miehellä myytävänä ainetta edes pientä määrää välittömästi, mutta pääsyytetty kertoo, että hänellä on ainetta vasta noin viikon kuluttua.Päivää myöhemmin Sillanpää kuitenkin palaa asiaan. Tuolloin hän tarjoaa puolesta grammasta metamfetamiinia kotiin tuotuna 200 euroa. J https://www.is.fi/haku/?query=j : Hellou taas. Vähän epätoivoiselta ehkä vaikuttaa. Jos joltakin saat ostaa vaik ½ g ja tänne tuotuna saat 200 egee plus taksi, niin tääl ois käyttöä.Mies kertoi olevansa lentokentällä, ja sanoi, ettei pystynyt ainetta tuolloin hankkimaan. Kymmenen päivää myöhemmin kauppa kuitenkin onnistui, ja Sillanpää osti neljä grammaa.Seuraavan kerran Sillanpää lähestyy pääsyytettyä noin kolme viikkoa myöhemmin, 16. marraskuuta 2015. Tuolloin hänen ostamansa satsi on esitutkintamateriaalin perusteella hänen isoin tuohon mennessä hankkimansa. Kyseessä on nimittäin 10 grammaa. J https://www.is.fi/haku/?query=j : Hei. Voisitko tuoda tai voisinko hakea 10 first class -lippua tänään illalla? M https://www.is.fi/haku/?query=m : Joo, kyllä onnistuu.Marraskuussa 2015 Sillanpää ahkeroi tekemällä kuukauden aikana yhteensä 15 keikkaa. Elämässä tapahtui syksyllä muutoinkin, sillä Sillanpään miesystävä muutti marraskuussa Helsinkiin Sillanpään luo. Pari kuukautta aiemmin syyskuussa oli kuollut Sillanpään Raija https://www.is.fi/haku/?query=raija -äiti.18. joulukuuta pääsyytetty pistää Sillanpäälle muistutusviestin, jossa kertoo lähtevänsä matkalle jouluksi ja palaavansa vasta tammikuun puolivälissä. Hän kertoo myös, että ”lippuja on vielä saatavilla ensi keskiviikkoon saakka.”Kaksi päivää myöhemmin, 20. joulukuuta 2015, Sillanpää hankkiikin ”5 lippua.”Tämän jälkeen kaksikon viestittelyssä on jälleen reilun kolmen kuukauden tauko. Keikkakalenteri kertoo, että Sillanpää oli vuoden alusta lomalla 31. maaliskuuta saakka.29. maaliskuuta pääsyytetylle lähettämässään viestissä 2016 Sillanpää kertoo palanneensa Helsinkiin ja kyselee ”oisko jotain”. Noin viikko myöhemmin 5. huhtikuuta Sillanpää viestittää jälleen, että haluaisi ostaa ”nannaa.” J https://www.is.fi/haku/?query=j : No niin. Saatiin sitten loppumaan nannat. Saanko tulla ostamaan lisää?Poliisin esitutkintamateriaalin perusteella seuraavat ostot tapahtuivat 17.4. ja 25.4. Tuolloin määrät ovat olleet neljä grammaa ja viisi grammaa.3. toukokuuta ja 15. kesäkuuta Sillanpää hankkii ainetta, ja 15. kesäkuuta Sillanpää kyselee myös ruiskuja. J https://www.is.fi/haku/?query=j : Sori myöhänen ajankohta mutta oisko lippuja?: Sulla kävi tuuri, vielä löytyy muutama lippu, sitten nekin loppu vähäks aikaa. Montako tartteisit? Neljä löytyy vielä. J https://www.is.fi/haku/?query=j : Otan ne.: Ok! Tuutko nyt hakemaan niitä vaiko huomenna? J https://www.is.fi/haku/?query=j : Nyt miellään. 20 min. Onko sulla ruiskuja?Kesäkuun lopulla Sillanpää kyselee taas ”lippujen” perään, mutta 50-vuotias mies sanoo, että niitä on saatavalla aikaisintaan ensi kuun lopussa.Viikkoa myöhemmin Sillanpää yrittää kuitenkin uudestaan. Tuolloin Sillanpää tarjoaa grammasta ainetta 400 euroa tyypillisen 200 euron sijaan. J https://www.is.fi/haku/?query=j : Jos sul jotain jämiä omas varastossa nyt sais kovan hinnan. 1g 400?:): Kumpa olisikin, mutta ikävä kyllä ei oo yhtään mitään. Ei muruakaan. J https://www.is.fi/haku/?query=j : Damn. Liian pitkä tauko tää. Jos taiot jostain ees puolikkaan lipun kontaktiverkostasi, löytöpalkka 200.: Ikävä kyllä tähän hätään ei löydy mitään. 3 viikon päästä pitäis olla parempi tilanne…Kesäkuun puolivälissä tehdyn hankinnan jälkeen onkin neljän kuukauden tauko, ennen kuin Sillanpää 17. lokakuuta 2016 seuraavan kerran esitutkintamateriaalin mukaan hankkii mieheltä ainetta.Loppuvuoden 2016 aikana Sillanpää ostaa ainetta mieheltä vielä neljä kertaa. Marraskuussa hankinnat ovat vain muutaman päivän säteellä toisistaan: 9.11, 14.11. ja 15.11.Syksyllä ja talvella 2016 Sillanpää nähtiin televisioruudussa yhtenä Talent Suomi -sarjan tähtituomareista.Semifinaalit esitettiin suorana 20. marraskuuta ja 27 marraskuuta. Sillanpää oli siis hankkinut metamfetamiinia 15.11. vain viisi päivää ennen ensimmäistä suoraa semifinaalia.Marraskuun 2016 puolivälin ja 2017 maaliskuun lopun välisenä aikana Sillanpää ei esitutkintamateriaalin viestien perusteella ole hankkinut pääsyytetyltä ainetta. Kaksikon välinen viestittely aktivoituu jälleen maaliskuun lopussa, jolloin Sillanpää ostaa kahden gramman annoksen.Kesäkuun ensimmäisen viikon Sillanpää viettää Hirvensalmella Satulinnassa Vain elämää -sarjan seitsemännen tuotantokauden kuvauksissa. Paluu Satulinnaan -kausi kuvattiin ajanjaksolla 31.5.–7.6.2017.Heti kuvausten päättymisen jälkeisenä päivänä, 8. kesäkuuta, Sillanpää on jälleen yhteydessä pääsyytettyyn. Hän tiedustelee, onko ainetta saatavilla, ja samassa yhteydessä reklamoi aiemmin ostamansa satsin olleen sovittua pienempi. J https://www.is.fi/haku/?query=j : Ai niin. En halua olla pikkumainen mutta viimex oli 0.91 :(: Yleensä niissä saattaa olla heittoa 0.01–0.02 suuntaan tai toiseen, mutta sentään noin paljoa. Saat nyt sitten korvauksen siitä, jos sopii?Kesäkuun ja elokuun 2017 aikana Sillanpää ostaa esitutkintamateriaalin mukaan viisi kertaa.Elokuun puolivälissä, reilu kuukausi heinäkuussa tekemänsä hankinnan jälkeen Sillanpää kyselee alkuillasta puolta pussia samaksi illaksi ja kymmentä grammaa, heti kun sitä on saatavilla. ”Hei. Nyt jännittää. Saisko jo?”, hän aloittaa tiedustelun.Mies sanoo olevansa paikalla vasta yhdentoista jälkeen, eikä uskalla luvata, että ainetta on saatavilla vielä samalle illalle. Kello iltayhdentoista jälkeen samana päivänä Sillanpää lähestyy samalla asialla vielä toistamiseen. J https://www.is.fi/haku/?query=j : Please, sano, että voi tulla hakemaan edes ½ g. Please! En ole malttamaton. En!: Ikävä kyllä tarkistin kahteen kertaan, ja nyt ei löydy yhtään ennen huomista. Mutta mä laitan heti viestiä kun on tullut.Seuraavana päivänä 50-vuotias mies kertoo, että tavarantoimittaja lähti juuri, ja tavaraa olisi nyt tarjolla. J https://www.is.fi/haku/?query=j : Voiko tulla 21.50 hakemaan taas 10x?Tiistai-iltana 12. syyskuuta 2017 Sillanpää kärysi huumeratista Lönnrotinkadulla Helsingin keskustassa. Metamfetamiinia hän oli ostanut tätä ennen viimeksi 22. elokuuta, määränä oli tuolloin kymmenen grammaa.Poliisi käynnisti asiasta esitutkinnan. Myöhemmin, tammikuussa 2018 Sillanpää tuomittiin 50 päiväsakkoon kahdesta liikennerikkomuksesta, huumausaineen käyttörikoksesta ja rattijuopumuksesta.22. syyskuuta, kymmenen päivää rattikäryn jälkeen Sillanpää kyselee pääsyytetyn kuulumisia Whatsapp-viestin välityksellä. J https://www.is.fi/haku/?query=j : Hellou! Mitä kuuluupi?: Ihan hyvää, entä itselles? On ollut aikamoista pyöritystä sulla varmaan viime aikoina? J https://www.is.fi/haku/?query=j : Hienoa, että hyvää. Mulla on vähän mylläkkää sekä ympärillä että sisälläkin. Kai se tästä pahenee niin kuin joku joskus sanoi.24. lokakuuta, eli reilu kuukausi rattikäryn jälkeen Sillanpää hankki tauon jälkeen metamfetamiinia. Sillanpää kertoi viesteissä, että hänellä jatkui konserttikiertue seuraavana päivänä.25.10. Sillanpää esiintyi Hämeenlinnassa Valokeilassa-konserttikiertueella, joka päättyi 29.10 Finladia-talolle Helsinkiin.: Huomenta, mä olin jo nukkumassa silloin. Eli ootteko te missä päin nyt? J https://www.is.fi/haku/?query=j : Huomenta. Kotona mutta huomenna alkaa taas konsut ja ei oo tarvetta.: Ok, sitten ei muuta kun hyviä konsuja. J https://www.is.fi/haku/?query=j : Tai noh… Jos pääset käymään niin tervetuloa! J https://www.is.fi/haku/?query=j : Olisiko 5 ok? Ja pari piippua?Joulukuun 18. päivä ja 27. päivä Sillanpää palasi ostoksille. 27.12. hän hankki ainetta kaksi grammaa.Muutamia päiviä myöhemmin, 29. ja 30. joulukuuta Helsingin Hartwall Arenalla järjestettiin kaksi Vain elämää -livekonserttia, joiden tähtikaartiin Sillanpää kuului. Sillanpää esiintyi ensimmäisessä konsertissa, mutta jälkimmäisestä konsertista hän joutui jättäytymään pois sairaalahoitoa vaatineen pahaksi äityneen ruusun vuoksi.

