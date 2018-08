Kotimaa

Jari Sillanpää poliisille: Manageri hankki nesteytyspussit

Jari Sillanpää https://www.is.fi/haku/?query=jari+sillanpaa käytti suonensisäistä nesteytystä palautuakseen metamfetamiinin käytön ja juhlinnan aiheuttamista rasituksista. Palauttava nesteyttäminen tuli ilmi rikostutkinnassa jo syksyllä 2017, jolloin Sillanpää kärähti ensimmäisen kerran huumausaineen käyttörikoksesta.Tällä viikolla Sillanpäälle luettiin Helsingin käräjäoikeudessa kaksi vakavampaa huumausainerikosta. Hän myönsi oikeudessa hankkineensa, käyttäneensä ja tarjonneensa yhteensä noin 128 grammaa metamfetamiinia vuosina 2014–2018.Tuoreemman jutun esitutkinnassa Sillanpää teki yllättävän paljastuksen. Maaliskuussa tehdyssä kuulustelussa Sillanpää kertoi poliisille, että nesteytyspussit hänelle hankki hänen managerinsa Anne Nieminen https://www.is.fi/haku/?query=anne+nieminen , joka on varsinaiselta ammatiltaan sairaanhoitaja.Sillanpään fanikerhon vetäjänä, assistenttina ja managerina vuosia toiminut Nieminen on sairaanhoitajana Valviran laillistama terveydenhuollon ammattilainen. Hän työskentelee Tampereen yliopistollisen sairaalan (Tays) lasten syöpäosastolla.Sillanpään kuulustelu eteni seuraavasti:

Poliisi: Kun olit kiinniotettuna syksyllä 2017 huumaantuneena ajamisesta, niin suoritetuissa kotietsinnöissä havaittiin asunnollasi olevan nesteytyspusseja. Mistä olit hankkinut nämä pussit?

Sillanpää: – Anne Niemiseltä.

Onko sinulla vielä näitä nesteytyspusseja hallussasi?

– On, Lönnrotinkadulla.

Onko nesteytyspussit määrätty sinulle?

Sillanpää

Nieminen