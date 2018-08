Kotimaa

Lasse Lehtisen kolumni: Jalkapallon ainaiset ankeuttajat

Naisten

Suomalaisilla

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Siinon sulle nappikset, mee ite pelaamaan.”

Monet

ja tyttöjen jalkapallo kasvattaa nopeasti suosiotaan kaikkialla maailmassa, myös Suomessa. Naisten menestys kansainvälisillä areenoilla on ollut parempi kuin miesten. Suomi on 2000-luvulla osallistunut naisten EM-kisoihin jo kolmesti.Monista merkeistä päätellen myös miesten jalkapallo on ottamassa kilpailullisen loikan seuraavalle tasolle. Suomen juniorijoukkueet pelaavat alle 17- ja 19-vuotiaitten otteluissa tasaväkisesti vahvojakin maita vastaan. Pelaajia kehutaan asenteesta ja pelirohkeudesta.Milloin uusi sukupolvi ja uudet valmennusmenetelmät auttavat myös miehet pääsemään arvokisoihin, jää nähtäväksi. Suomi on yli satavuotisen jalkapallohistoriansa aikana ollut kolme kertaa vain maalin päässä tavoitteesta. Näiden pettymysten muistelu on kuitenkin keskusteluissa alati pinnalla.on aivan erityinen kyky tuntea masokistista mielihyvää omista vastoinkäymisistään, myös jalkapallossa. Vähättelijät ovat uusiutuva luonnonvara, joista pahimpia ovat joka paikan ankeuttajat. Oma lajinsa ovat kulturellit hienopierut, jotka kutsuvat lajia ”potkupalloksi”.Suomalaisen jalkapalloselostajan mielisana on ”luokaton”. Brittiläisissä kommentaattoreissa viehättää heidän myötäelävä asenteensa. Kun hyökkäys epäonnistuu, suomalainen selostaja moittii hyökkääjiä, britti kehuu puolustajia. Potku katsomoon kauas yli maalin on briteille vain ”kovin kunnianhimoinen yritys”.Vuosikymmenistä toiseen olen kuunnellut katsomoissa kaikki tietäviä kommentaattoreita, joille mikään ei kelpaa. Jokin aika sitten parin metrin päässä istui nuori mies, joka seuran huivi kaulassa haukkui oman joukkueensa pelaajia.Alle kouluikäiselle tenavalleen hän antoi kannustavan elämänohjeen: ”Sitten kun sinä olet iso mies niin et kyllä pelaa tuommoista paskapeliä”. Juuri sillä hetkellä seura oli toisena Veikkausliigassa. Sama kaveri oli kauden alussa ennustanut seuran putoavan ykköseen.juniorivalmentajat kokevat lasten vanhemmat lajin suurimmiksi ongelmiksi. Nämä puuttuvat asioihin, jotka lasten ja nuorten pitäisi osata hoitaa itse. Vanhemmat kentän laidalla menettävät myös itsekontrollin, kun oma lapsi on kentällä. Häntä pidetään liian helposti taidoiltaan parempana kuin hän on.Helppo on kuvitella, että neuvoja ja moitteita pelaajille, valmentajille ja erotuomareille huutelevat vanhemmat ovat entisiä epäonnistuneita urheilijoita, jotka perillistensä kautta hakevat hyvitystä pettymyksilleen. Ikävä kyllä, se on myös varmin tapa sammuttaa nuoren palo lajia kohtaan iäksi.Eniten ottaa päähän huutelu silloin, kun pelaajat ovat pieniä lapsia. Tulee mieleen Helsinki Cupin ottelu vuosien takaa, jossa isä neuvoi poikaansa kovaan ääneen. Pelin edetessä neuvot muuttuivat ilkeiksi moitteiksi.Jonkin ajan kuluttua poika sai tarpeekseen, käveli kentän laidalle isänsä eteen, potkaisi kengät jalastaan, ja sanoi: ”Siinon sulle vittu nappikset, mee ite pelaamaan!”Me muut vanhemmat kentän ympärillä annoimme pojalle raikuvat taputukset.