Kotimaa

Bisquitin kolumni: Iisakki Vähäpukeinen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Yritysvalmentajat, johdon konsultit ja mitä tätä hanttapulisakkia nyt onkaan, ovat innokkaasti omineet vanhan kenraalin höpinät omiin tarkoitusperiinsä.Ehrnroothilainen edessä johtaminen on väännetty sutkisti esimerkillä johtamiseksi, ja lasku perään.Vaikea uskoa, että vanha kenraali olisi ihan täydellä järjellä tuota edessä johtamista tarkoittanut.Sotilaallisessa mielessä neuvo on tolkuton. Soat loppuu sotimalla eikä sillä, että ensin tapatetaan edestä lapualaiset upseerit.Näyttää siltä, että edestä johtaminen joutuu ennen pitkää väistymään nykyaikaisemman manageroinnin tieltä.Muutoksen virkistävä tuuli on alkanut yllättäen puhaltaa suunnasta, josta sitä on osattu ehkä vähiten odottaa, nimittäin politiikasta.Sen sijaan kukaan ei taida hämmästyä, että kehityksen takana on suomalaisen politiikan keskeinen uudistusvoima vihreä liike.Vaikka politiikka on yhteisten asioiden hoitoa, se on aina myös henkilökohtaista. Myös vihreät henkilöityy muiden puolueiden tapaan paljolti johtajaansa.Onnekseen he ovat saaneet keulalle tunneälyisen henkilön, joka ymmärtää, ettei suomalaisia tarvitse välttämättä johtaa edellä.Suomalaisia voi johtaa myös takapuolella!!!Kun tämän päivän poliittista historiaa kerran kirjoitetaan, muita hehkuvampana sieltä piirtyy esiin kuva puheenjohtaja Touko Aallosta ja tietyistä punaisenkukertavista poskilihoista.Poskien omistaja on jäänyt tuntemattomaksi, mutta tilannekuvista päätellen ne kuuluvat niukkapukeiselle Pride-aktivistille, mahdollisesti svedupetterille.Politiikka ei ole vain tahdon asia, se on myös kestävyyslaji. Vaaditaan pitkäjännitteisyyttä, ja jos sanaa rohkenee tässä yhteydessä käyttää, peräänantamattomuutta.Toivoa sopii, että Toukossa riittää takapuolelta johtajana samaa sitkeyttä kuin klassisessa entisen tytön tapauksessa.Kuten muistetaan tyttö nousi Rovaniemellä junaan. Konduktööri tuli pilettejä tarkastamaan, läppäsi takamuksille että mihinkäs se näin nätti neiti on matkalla.Oulussa oli junanvaihto, ja vaihtui myös konnari. Kun tuli lippuja kyselemään, niin eikös tämäkin että läps, mihinkäs se näin kaunis tyttö on matkalla.Sitten tultiin Tampereelle. Ja taas uusi konnari että mihinkäs se näin koree likka on matkalla, niin siihen likka, että Helsinkiin, jos perse kestää!Tarina täytyy tietysti nähdä ja tulkita tuon hetkisessä yhteiskunnassa ja yhteiskunnallisessa tilanteessa. Nykyään Rovaniemeltä pääsee Helsinkiin junaa vaihtamatta.Kirjoittaja Seppo Ahti pitää kehopositiivisuutta tulevaisuuden kansallisena voimavarana.