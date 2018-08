Kotimaa

Pitäisikö ”tylsän maan” historian kiinnostaa?

Mikään

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Täällä ei ole tapahtunut mitään. Tai jos on, on se tosi tylsää.

Historian

Historian osana ymmärtää, että voi itse vaikuttaa tulevaisuuteen.

Historia opettaa, että rauha ja taloudellinen vakaus eivät ole pysyviä.

Anu