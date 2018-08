”Eivät jäät ennen kesken talven lähteneet” – 7 suomalaista kertoo, miten ympäristö on muuttunut heidän elinaikanaan

Kotimaa

”Eivät jäät ennen kesken talven lähteneet” – 7 suomalaista kertoo, miten ympäristö on muuttunut heidän elinaik

Ilta-Sanomat





”Jokin on pielessä, kun marjat ovat metsistä kaikonneet”

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Sokea Reettakin näkee, että jokin on pielessä, kun marjat ovat metsistä kaikonneet.

https://www.is.fi/haku/?query=heidi+hietala





”Luonto kurittaa viljelijää mutta EU vielä enemmän”

Kun tulee sateinen jakso, tai kylmä, kuiva tai lämmin jakso, tuntuu, että se kestää yhtä soittoa paljon pidempään kuin ennen.





https://www.is.fi/haku/?query=pirjo+latva-mantila





”Ensimmäiset kylvöt tehdään jo huhtikuussa”

Ehkä sitä on näkevinään muutoksia, jotka voivat olla vain satunnaisvaihtelua.

https://www.is.fi/haku/?query=kimmo+rantanen

https://www.is.fi/haku/?query=%E2%80%82





Joki liki ummessa, ravutkin katosivat

Tuntuu, että jokainen vuosi on aina erilainen kuin edellinen. Muutokset olivat ennen pienempiä.

https://www.is.fi/haku/?query=terho+vuorinen





Pääskyset vähentyneet lapsuusvuosista





En muista, että lapsena olisi koskaan puhuttu sinilevistä ainakaan ongelmana.

https://www.is.fi/haku/?query=outi+salovaara





Äärisäät rasittavat satoa





Muutos äärimmäisempiin säihin nopeutui jossain vaiheessa 2000-lukua.

https://www.is.fi/haku/?query=heini+kilpamaki





”Öttiäisiä on tullut lisää”

Nyt tosin tuntui jo haukikin Lentuasta nostettuna valmiiksi lämpimältä.

https://www.is.fi/haku/?query=pekka+moliis