Kotimaa

Helteet loppuvat tältä erää – sunnuntaina viilenee reilusti

Aluksi koko maassa on aurinkoista ja poutaista. Iltapäivän ja illan kuluessa maan länsiosaan saapuu lännestä sade- ja ukkoskuuroja. Yöllä sateita tulee maan itä- ja pohjoisosassa. Etelänpuoleinen tuuli on kohtalaista, maan pohjoisosassa heikkoa.Päivälämpötila on 26 – 31 asteeseen, Koillismaalla ja Lapissa enimmäkseen 20 - 26 asteen välillä.Lauantaiksi Suomeen virtaa viileämpää ilmaa lännestä. Aamulla itärajalla sekä Pohjois-Lapissa satelee vielä paikoin vettä. Päivällä sää on poutaista ja enimmäkseen aurinkoista, Lappiin kiertyy hieman sadekuuroja lännestä.Lounaistuuli on kohtalaista. Päivälämpötila on 20 – 24 astetta, Lapissa 13 - 20 astetta.Sunnuntaina matalapaine saapuu Suomeen lounaasta. Sateita ja ukkosia leviää maan etelä- ja keskiosaan, paikoin vettä tulee runsaasti. Myös Pohjois-Lapissa sataa vettä. Sateiden väliin jää poutaisemman ja aurinkoisemman sään vyöhyke.Päivälämpötila jää alle 20 asteeseen, pohjoisessa lämpötila on 15 asteen vaiheille.