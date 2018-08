Kotimaa

Sepelkyyhkyn metsästys alkaa koko maassa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Sepelkyyhkyn metsästyskausi alkaa tänään koko maassa. Metsästysaikaa on lokakuun loppuun. Kyyhkynmetsästys avaa monille metsästyskauden. Osassa Suomea tänään voi aloittaa myös meri- ja kanadanhanhen peltometsästyksen.Metsästäjäliiton mukaan sepelkyyhkyn runsas kanta kestää hyvin metsästyksen. Vuosittain saaliiksi saadaan 145 000–240 000 lintua.Metsästäjäliitto muistuttaa, että sepelkyyhky tekee vuosittain useita poikueita ja kauden alussa osalla linnuista voi olla vielä pesintä kesken. Siksi metsästää pitäisi vain parveutuneita lintuja, sillä parvissa on nuoria ja pesintänsä jo lopettaneita yksilöitä. Yksittäiset linnut pitää jättää rauhaan, sillä todennäköisesti niiden pesintä on vielä kesken.Kyyhkyparvissa esiintyy myös uuttukyyhkyä, joka on rauhoitettu. Siksi lajintunnistus on tärkeää. Sepelkyyhkyä pienemmältä uuttukyyhkyltä puuttuvat valkoiset laikut siivistä ja se eroaa myös lentotavaltaan ja siiveniskuiltaan.Metsästäjäliitto suosittaa myös noutavan koiran käyttämistä kyyhkynmetsästyksessä.