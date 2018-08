Kotimaa

Jyrki Lehtolan kolumni: Varovasti siellä, kullanmurut

Nyt eletään

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Juuri eilen hoettiin Lenininpuistossa ”ilmastonmuutos” siihen tahtiin, että tuntui maailman kääntyvän oikeille raiteilleen, kun kaikki oltiin samasta asiasta samaa mieltä.

Kasvaminen

Hei lapset, ihanat pienet solumuodostelmat! Koulutie on taas allanne, joten olkaa varovaisia liikenteessä, sillä kadut ovat täynnä autoilijoita; ihmisiä, joilla on kiire jonnekin, jonne kukaan ei niitä halua.Ja autoilijat, te olette menneisyys ja se pieni ihminen on tulevaisuus, vaalikaa tulevaisuutta ja antakaa pikku taimenten kukkia.Lapsi, lopeta itkeminen siellä tavaratelineellä! Isi ehkä ajaa kuin mielenvikainen, mutta mielenvikainen, joka välittää ympäristöstään sanan globaalissa merkityksessä!taas sitä hetkeä vuodessa, kun huolehdimme lapsista. Ne ovat herkkiä, haavoittuvia, tulevaisuuteen uskovia oravan taimenia, jotka uhkaavat vaaroja vain oppiakseen maailman muuttuneen sellaiseksi, ettei enää ole mitään merkitystä, tietääkö, mikä on hypotenuusa.Lapset, nauttikaa näistä lyhyistä hetkistä. Parin viikon päästä me kaivamme taas torkkupeittonsa alta sen Suomen ainoan lapsipsykiatrin kertomaan, että te katsotte elämää liikaa ruutujen läpi, kun voisitte tuijottaa seinää aiempien sukupolvien tavoin.Tässä vaiheessa te olette jo menettäneet pari viikkoa kestäneen erikoisasemanne ja teistä tulee aikuisten hyväksikäyttämiä yleistyksiä. Teidän varjolla aikuiset asemoivat itseään sosiaalisella kentällä käymällä kiihkeitä keskusteluita liikkumisestanne, joulupukista, syömisestänne, Suvivirrestä, kielenkäytöstänne, sukupuolestanne, musiikistanne ja vaatteistanne.Teillä on lapset vuosi vuodelta vaikeampaa. Jopa Suomen ainoa lapsipsykiatri hiljenee hetkeksi miettiessään, mitä sanoa taimenelle, joka yöllä herätessään kohtasi lastenvaatteisiin pukeutuneet vanhempansa tanssimassa Paperi T:tä, joka uikutti, kuinka tosi vaikeaa kasvaminen on.on haasteellista, mutta onneksi teillä on taimenet meidät aikuiset tukipuinanne elämän valtameren poikki kulkevalla opintiellä, jossa aina ei erota metsää puista.Muistakaa lapset, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia, yhtä arvokkaita ja ainutlaatuisia. Ketään ei saa jättää koulun pihalle yksin, jokaisen ääni on yhtä arvokas, paitsi jos ääni on häirinnyt asiallista keskustelua, jolloin sen saa blokata ja ylipäätään voisi keskustella enemmän siitä, onko kaikilla oikeus huudella internetissä mitä huvittaa.Erilaisuus on valtava voimavara paitsi, jos on eri mieltä.Teidän on lapset tulevaisuus. Juuri eilen hoettiin Lenininpuistossa ”ilmastonmuutos” siihen tahtiin, että tuntui maailman kääntyvän oikeille raiteilleen, kun kaikki oltiin samasta asiasta samaa mieltä.Ja lapset, älkää koskaan kasvako aikuisiksi. Ei mekään kasvettu. Sanokaa terveisiä mummille, me ollaan nyt tämä viikonloppu Flow’ssa niin sekaisin itsestämme, että niitä Insta-kuvia katsellaan vielä joulukuussa Thaimaan koneessa.Kirjoittaja on kirjailija ja käsikirjoittaja