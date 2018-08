Kotimaa

Helteinen ilma nostaa lämpötilan kahdeksi päiväksi 30 asteen tuntumaan

Pohjois-Suomessa tulee vesisateita ja ukkosia, jokunen ukkoskuuro tulee päivän mittaan myös maan länsiosassa. Muualla maassa sää on aurinkoista ja poutaista.Päivälämpötila kohoaa etelässä jopa 30 asteeseen. Helleraja ylittyy aina Oulun korkeudelle saakka. Lapin sateisilla alueilla jäädään alle 20 asteeseen.Perjantaina sää on helteistä, aurinkoista ja poutaista lähes koko maassa. Maan keskiosassa tulee jokunen ukkoskuuro. Illalla lännestä leviää sateita ja ukkosia maan länsi- ja pohjoisosaan.Päivälämpötila on 25 – 30 astetta ja Lapissa 17 - 24 astetta.Lauantaina sää on poutaista. Aamulla vielä Lapissa satelee paikoin vettä. Aurinko paistaa monin paikoin, selkeintä on maan itäosassa.Sää viilenee selvästi, lämpötila jää 20 ja 23 asteen välille, Lapissa paikoin alle 20 asteeseen.