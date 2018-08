Gili-saarella asuva Jaana, 30, jätti kotinsa ja ravintolansa – järkyttyi täystuhosta: ”Ei sähköä, vettä, ruokaa tai suojaa”

Kotimaa

Gili-saarella asuva Jaana, 30, jätti kotinsa ja ravintolansa – järkyttyi täystuhosta: ”Ei sähköä, vettä, ruoka

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy









”Kylät ovat maan tasalla – täystuho”









”Avuntarve on suuri”