Tanskalaisella Danielilla on 52 muumimukia –”Tyttöystäväni sanoi, että muistutan Haisulia”

Katso yllä olevalta videolta, millaisissa tunnelmissa ensimmäisenä jonottamaan tullut asiakas teki ostoksensa puolilta öin.





Katso alta, mitä Moomin Charactersin ja Moomin Shopin toimitusjohtaja Roleff Kråkström kertoo erikoismukista.