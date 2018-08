Kotimaa

Virossa vahingossa laukaistu ohjus on todennäköisesti löytynyt

Virossa espanjalaisen hävittäjän vahingossa laukaisema ohjus on todennäköisesti löytynyt.

Viron ilmavoimien mukaan ohjus on löytynyt 95-prosenttisella varmuudella.



Ilmeisesti räjähtäneen ohjuksen osat eivät ole vielä puolustusvoimien hallussa. Todennäköisellä laskeutumispaikalla on puolustusvoimien asiantuntijoita.



Hieman alle nelimetrisen ohjuksen halkaisija on 18 senttiä.