Näin Jari Sillanpää kertoi poliisille huumeiden käytöstä – lue kuulustelu sanasta sanaan: ”Ensin kuulostaa ihan järjettömältä”

Jari Sillanpää

Jari Sillanpäällä on kontollaan aiempi, lainvoimainen tuomio rattijuopumuksesta, huumausaineen käyttörikoksesta ja kahdesta liikennerikkomuksesta.



Tuomion mukaan hän ajoi metamfetamiinin vaikutuksen alaisena Helsingin keskustassa viime vuoden syyskuussa. Sillanpää sai 50 päiväsakkoa, joka teki hänen tuloillaan lähes 24 000 euroa.



Tämänkertaisessa oikeudenkäynnissä Sillanpäätä syytetään kahdesta huumausainerikoksesta. Sillanpää on myöntänyt käyttäneensä metamfetamiinia satunnaisesti viihdetarkoitukseen vuodesta 2014 asti. Hankitun huumausaineen yhteismäärä on ollut noin 118 grammaa.



Sillanpään lisäksi huumevyyhdissä on syytettynä 11 muuta ihmistä. Pääsyytetty on 50-vuotias helsinkiläismies, jonka epäillään myyneen metamfetamiinia muille syytetyille, kuten Sillanpäälle. Asiaa käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa.



Sillanpää tunnetaan muun muassa tangokuninkaana, Suomen euroviisuedustajana ja Vain elämää -sarjan tähtenä.