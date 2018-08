Jari Sillanpää myönsi käyttäneensä miesystävänsä kanssa 10 grammaa kristallia reilun kuukauden aikana – lääkäri: Tottuneellekin käyttäjälle todella paljon

Kotimaa

Jari Sillanpää myönsi käyttäneensä miesystävänsä kanssa 10 grammaa kristallia reilun kuukauden aikana – lääkär

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Metamfetamiinin käyttäjät voivat valvoa lähes kaksi viikkoa putkeen





Runsas käyttö vie pahimmillaan hautaan

Vieroitusoireet tulevat nopeasti