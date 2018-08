Kotimaa

Tällainen on Orpon Budjettiehdotus: 1,7 miljardia uutta velkaa, tupakkavero kiristyy

Budjetin loppusumma on 55,1 miljardia euroa, mikä on noin miljardi vähemmän kuin tänä vuonna. Uutta velkaa valtio ottaa 1,7 miljardia, ja ensi vuonna velkaa on 109 miljardia euroa.Elokuun lopun budjettiriihen hallitus valmistelee lisätoimia talouskasvun ja työllisyyden parantamiseksi.Valtiovarainministeriön budjettiehdotuksessa ”työn vastaanottamisen kannustimien parantamiseen” on ehdotettu 20 miljoonaa euroa lisää, ja TE-toimistot ovat saamassa runsaat 10 miljoonaa ”aktiivisen työnhaun tukeen”.Varhaiskasvatukseen, päivähoitoon, on tulossa 10 miljoonaa euroa lisää haasteellisten alueiden päiväkodeille ryhmäkokojen pienentämiseksi ja lisähenkilöstön palkkaamiseen.Pienituloisten perheille on tulossa toisen asteen opiskelijoiden oppimateriaalilisä. Pienituloisten perheiden alle 20-vuotiaille oppilaat ammattikouluissa ja lukiossa voivat saada 46,80 euroa kuukaudessa.Hallitus aikoo korottaa 30 miljoonalla vähimmäismääräisiä päivärahoja ja takuueläkkeitä.Orpon mukaan hallitus ei tingi aiemmista päätöksistään.– Säästöt pidetään voimassa. Veropolitiikka on ennustettavaa. Pidetään huoli siitä, että hintakilpailukyky säilyy, Orpo luetteli.Orpo sanoi tiedotustilaisuudessa, että valtiovarainministeriö ei omassa ehdotuksessaan tehnyt juuri mitään uutta.– Kaikki esitykset, jotka ovat uusia, ovat hallituksen aiempiin päätöksiin perustuvia. Valtiovarainministeriö on tehnyt vain pieni lisäyksiä. Kahden päivän aikana teimme vain 2,8 miljoonan euron lisäykset, Orpo sanoi.VM esitti lisärahaa influenssarokotuksiin ja Helsinki-Vantaan lentokentälle.Veroratkaisut tehdään budjettiriihessä parin viikon kuluttua.Budjettiehdotuksen mukaan työn verotus ei kiristy.– Minä esitän sitä, että edellisten vuosien tapaan kenenkään verotus ei kiristy, Orpo totesiHallitusohjelman mukaan tupakkavero kiristyy, autoverotus kevenee ja asuntolainojen korkovähennys pienenee.Työasuntovähennystä ehdotus nostaisi 250 eurosta kuukaudessa 450 euroon.Ehdotuksen mukaan budjettiriihessä on tarkoitus päättää myös sijoitussäästötilien käyttöön ottamisesta.Orpon mukaan budjetti ei ole löysentävä eikä kiristävä.– Tämä ei muuta finanssipolitiikan viritystä mihinkään tästä vuodesta, Orpo näki.Budjettiriihen huoleksi Orpo jätti neljä asiaa: Uudet toimet työllisyyden vahvistamiseksi, veroratkaisun, lisätoimet Itämeren suojeluun ja maatalouden vaikean tilanteen käsittelyn.Tuloveron kevennykset maksavat noin 300 miljoonaa euroa.Orpon mukaan ne rahoitetaan haittaveroilla.Orpo ei halunnut ottaa kantaa yksityiskohtiin, koska ne hänen mukaansa ammutaan alas.Orpo kuitenkin lupaili, että ainakaan muutamat verot eivät nouse.– Arvonlisävero ei ole nyt varmasti pöydällä. Alkoholi- ja tupakkaveroa on nostettu jo aika monta kertaa. Bensan ja dieselin hinnat alkavat olla sitä luokkaa, että niitä ei olla nostamassa – se ei ole ehkä käyttökelpoisin työkalu tässä tilanteessa, Orpo sanoi.Päivitys kello 16.49: Lisätty Orpon kommentteja.