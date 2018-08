Kotimaa

Harvinainen muumimuki tulee myyntiin torstaiyönä - seuraa suoraa lähetystä kello 23

Nämä mukit ovat myynnissä vain yhden päivän ajan torstaina 9.elokuuta. Myynti aloitetaan heti vuorokauden vaihtuessa.ISTV seuraa myynnin alkamista Helsingin Forumissa alkaen kello 23. Paikalla on toimittajaMuumin päivä -muki tulee myyntiin Suomen Iittala-myymälöihin ja outleteihin, Moomin shopeihin ja Arabian ja muumien verkkokauppaan. Useat myymälät ovat torstaina auki poikkeusaukioloajoilla. Arabian nettisivujen mukaan mukeja voi ostaa kerralla enintään kuusi kappaletta.– Muki on harvinainen. Suomessa ei ole aikaisemmin ollut tällaista yhden päivän ajan myynnissä olevaa mukia, Forumin Muumin Shopin myymäläpäällikkösanoo.Kampin Iittala-shop avautuu keskiyöllä mukien ostajia varten. Myymälään pääsee Narikantorin puoleisista ovista. Myymälästä kerrotaan, että kyselyitä on tullut paljon, ja jonoa on odotettavissa.Jonojen välttämiseksi avataan myös pop-up-myymälöitä. Yksi tällainen avautuu myös Forum-kauppakeskukseen. Pop-up-myymälä avautuu nollakerrokseen ja sinne pääsee Forumin lasikulmasta. Vento kertoo, ettei pop-up-myymälässä ole ostorajoitusta mukeille.