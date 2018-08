Poliisi julkaisi kuvan Oulun epäillystä puukkoryöstäjästä – soita heti viranomaisille, jos tunnistat tämän henkilön

Kotimaa

Poliisi julkaisi kuvan Oulun epäillystä puukkoryöstäjästä – soita heti viranomaisille, jos tunnistat tämän hen

Juuri nyt

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Oulun kastellissa sijaitseva apteekki ryöstettiin puukolla uhaten maanantaina 6. elokuuta kello 20.41. Oulun poliisi julkaisi keskiviikkona valvontakameran kuvia ja pyytää vihjeitä epäillystä tekijästä.Mies oli poistunut tekopaikalta viininpunaisella naisten ”mummopyörällä” Peltolan suuntaan.Mies on noin 175 senttimetriä pitkä ja normaalirakenteinen. Hänellä oli tekohetkellä yllään ruskea huppari, jossa on edessä oranssia tekstiä. Miehellä oli päässään aurinkolasit ja musta lippis, jonka edessä on valkoinen kuvio.Oulun poliisi pyytää kaikki havainnot miehestä poliisin vihjepuhelimeen numeroon 0295 416 194 tai sähköpostilla vihjeet.oulu@poliisi.fi.Poliisi tutkii tapausta törkeänä ryöstönä.