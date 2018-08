Kotimaa

30 asteen helteet lähestyvät – luvassa myös ukkosia

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lännessä ja pohjoisessa on heikkojen sateiden mahdollisuus.Päivälämpötila on etelässä ja lännessä noin 25 astetta, idässä ja pohjoisessa 20 – 25 astetta, Pohjois-Lapissa 15 - 20 astetta.Torstaina lounaasta virtaa entistä lämpimämpää ilmaa Suomeen. Lapin yli liikkuu matalapaine runsaine sateineen ja ukkosineen. Etelämpänä tulee paikallisia kuurosateita.Poutaisinta ja aurinkoisinta on etelässä missä lämpötila kohoaa jopa 30 asteeseen. Suuressa osassa maata ollaan 23 - 28 asteeseen Lapissa 20 asteen molemmin puolin. Sää on myös lounaistuulista.Perjantaina ukkoskuurot yleistyvät lännessä ja maan keskivaiheilla. Lapissa voi tulla jokunen sadekuuro. Aurinkoisinta on kaakossa ja Etelä-Lapissa.Hellettä on etelästä aina Meri-Lappiin asti. Maan etelä- ja keskiosassa ollaan noin 30 asteessa, Pohjois-Lapissa lähellä 20 astetta.