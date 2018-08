Kotimaa

Jari Sillanpään huume­syyte käräjillä – katso ISTV:n suora lähetys kello 8.40

Laulaja Jari Sillanpäälle luetaan tänään keskiviikkona Helsingin käräjäoikeudessa huumerikossyyte. Häntä syytetään pitkään jatkuneesta metamfetamiinin hankkimisesta ja käytöstä.Jutussa on syytettynä yhteensä kaksitoista miestä. Pääsyytetty on 50-vuotias helsinkiläismies, jonka epäillään myyneen metamfetamiinia muille syytetyille kuten Sillanpäälle.ISTV:n suora lähetys oikeustalolta alkaa keskiviikkoaamuna noin kello 8.40. IS seuraa käsittelyä hetki hetkeltä koko oikeudenkäynnin.