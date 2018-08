Poliisi epäilee: Suomeen salakuljetettiin Virosta yli 17 000 Subutex-tablettia – myytiin pääasiassa Helsingin rautatieasemalla

Kotimaa

Poliisi epäilee: Suomeen salakuljetettiin Virosta yli 17 000 Subutex-tablettia – myytiin pääasiassa Helsingin

Suomeen salakuljetettiin yli 17 000 Subutex-tablettia, joita on myyty pääosin Helsingin rautatieasemalla, mutta myös muualla Suomessa, epäilee Helsingin poliisi.Salakuljetetut tabletit tuotiin poliisin mukaan usealla eri kerralla Virosta. Osin samat tekijät ovat esitutkinnan perusteella levittäneet myös noin kaksi kiloa amfetamiinia, tuhansia Rivotril- ja Ksalol-tabletteja sekä muita huumausaineita, poliisi kertoo.– Kymmenen (epäiltyä) on ollut rikosepäilyn vuoksi tutkintavankina. Useat henkilöt ovat edelleen tutkintavankeudessa, tiedotteessa sanotaan.Asiassa on nostettu useita syytteitä törkeistä huumausainerikoksista. Tapausta käsitellään elokuun aikana Helsingin käräjäoikeudessa.Poliisi pääsi vyyhdin jäljille, kun huhtikuussa liikennevalvonnassa pysäytetystä autosta löytyi Subutex-tabletteja ja amfetamiinia.