Kotimaa

Turun puukotusten vuosipäivä lähestyy – poliisi huolestui uhkakuvista

Artikkelin alussa olevalla videolla surijat tuovat kukkia ja hautakynttilöitä Turun torille puukotusten jälkeen viime vuoden elokuussa.

Tällaisia mielenosoituksia on luvassa puukotusten vuosipäivänä