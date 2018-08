Kotimaa

Ulvilan puukotuksen uhri oli kuolleena löydetyn epäillyn läheinen

Ulvilalaisessa yksityisasunnossa puukotettiin maanantaina keskipäivän jälkeen naista hengenvaarallisesti. Epäilty tekijä poistui tapahtumapaikalta käyttämällään pakettiautolla.Epäillyn kiinnisaamiseksi poliisi suoritti etsintää Ulvilassa ja kaupungin lähiseudulla. Pakettiauto löytyi myöhemmin tyhjänä. Auton luota lähteviä jälkiä poliisikoiran avulla seuraten poliisi löysi epäillyn tekijän menehtyneenä.Lounais-Suomen poliisilaitos tiedotti tiistaina, että puukotuksen uhri on toipumassa, ja poliisi on päässyt puhuttamaan häntä.Poliisin mukaan teosta epäilty on uhrin läheinen. Tähänastisten selvitysten perusteella tapahtumiin ei liity muita henkilöitä uhrin ja teosta epäillyn lisäksi.Poliisi tutkii tapausta tapon yrityksenä sekä kuolemansyyn tutkintana.