Kotimaa

Sään viileneminen jää väliaikaiseksi: Torstaina Suomeen virtaa hyvin lämmintä ilmaa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pilvisyys vaihtelee päivän mittaan. Etenkin idässä ja pohjoisessa, mutta myös paikoin lännessä tulee jokunen sadekuuro. Kaakossa voi myös ukkostaa.Päivälämpötila on etelässä ja lännessä 20–23 astetta, idässä ja pohjoisessa 15–19 astetta, Etelä-Lapissa noin 15 astetta, pohjoisimmassa Lapissa noin 10 astetta.Keskiviikkona sää on laajalti poutainen ja aurinkoinen. Lähinnä maan pohjoisosassa on heikkojen sateiden mahdollisuus.Päivälämpötila on etelässä ja lännessä noin 25 astetta, idässä ja pohjoisessa 20–24 astetta, Keski- ja Pohjois-Lapissa 15–20 astetta.Torstaina lounaasta virtaa Suomeen hyvin lämmintä ilmaa. Tässä yhteydessä pohjoisessa sataa, paikoin ukkostaa, lännessä tulee ukkoskuuroja.Päivälämpötilat kohoavat suuressa osassa maata 23–28 asteen välille, pohjoisimmassa Lapissa lähelle 20 astetta.