Lapsuudenystävä kertoo, millainen Sipoon murhasta epäilty oli nuorena: Jyrkkä ja erikoinen

Häneltä totuus ja ratkaisu asiaan kuin asiaan saattoivat löytyä äärettömän rationaalisesta laskennasta.

murhasta epäillyn 34-vuotiaan miehen koulu­ajoilta asti tuntenut ystävä yllättyi saatuaan tietää, kuka viime aikoina uutisissa pyörineen järkyttävän henkirikoksen takana epäillään olleen.– Tämä tieto iskee vasten kasvoja ja on minulle shokki. En olisi voinut odottaa, että epäiltynä on minulle tuttu henkilö, mies sanoo.Epäilty kävi Ilta-Sanomien tavoittaman miehen kanssa yhtä aikaa yläastetta ja lukiota pienessä itäsuomalaisessa kaupungissa. Toisinaan he näkivät myös vapaa-ajalla ja pelasivat yhdessä Magic The Gathering -keräilykorttipeliä.– Hän oli hyvin persoonallinen, mielenlaadultaan erittäin analyyttinen ja matemaattisesti huippulahjakas. Ei voi sanoa, että hän olisi ollut syrjäänvetäytyvä, mutta hän oli persoonaltaan introvertti.ei muista, että epäilty olisi ollut koulukiusattu. Erikoisesta luonteestaan huolimatta hän ei jäänyt omilleen.– Hän ei tehnyt itsestään numeroa. Hän saattoi innostua tosi erikoisista asioista. Usein ne liittyivät matemaattisen tai analyyttisen näkökulman kautta maailman hahmottamiseen. Siinä missä moni muu saattaisi selittää mitä tahansa asiaa ihmisten välisten suhteiden tai tunnepohjaisten asioiden kautta, niin häneltä totuus ja ratkaisu asiaan kuin asiaan saattoi löytyä äärettömän rationaalisesta laskennasta.

Oliko hänellä kavereita?

Epäillyn

– Ainakin minä olin hänen kaverinsa. Me jos ketkä olemme erilaisia ihmisiä katsantokannoissa ja sosiaalisuudessa. Minusta hän oli jännä, mutta hauska tyyppi. Hänen huippulahjakkuutensa oli ihailtavaa ja innostavaa.haastattelema mies opiskeli epäillyn kanssa samalla luokalla lukiossa pitkää matematiikkaa. Siellä hänen matemaattinen huippulahjakkuutensa tuli monella tapaa esille. Luokkakaverin muistikuvien mukaan epäilty menestyi matematiikkaolympialaisissa ja oli aivan toisella tasolla opinnoissa kuin muut: oppikirjoista ei löytynyt tehtäviä, joita hän ei olisi osannut helposti ratkaista.– Hän kirjoitti täysillä pisteillä ylioppilaaksi pitkästä matematiikasta ja sai valita opiskelupaikkansa ilman pääsykokeita. Me kaikki muut lähdimme kirjoitusten jälkeen pääsykoerumbaan.Ikätoveri muistaa, että Sipoon murhaepäilty pohti lukioaikoina paljon, lähtisikö hän opiskelemaan matematiikkaa yliopistoon vai jotain muuta alaa teknilliseen korkeakouluun. Nuori mies päättyi jälkimmäiseen, koska hän uskoi, että teknillinen korkeakoulu avaisi hänelle enemmän uramahdollisuuksia.– Muistan, että hän päätyi siihen, koska hän ei halunnut matematiikan opettajaksi. Hän uskoi, että TKK antoi enemmän pohjaa lahjakkuuden hyödyntämiseen.mukaan he eivät koskaan keskustelleet tunneasioista tai tyttöystävistä. Hän ei kuitenkaan usko, että erikoisella kaverilla olisi ollut noina aikoina tyttöystävää.– Hänellä ei varmasti ollut tyttöystävää. Hän oli tyyppi, jonka persoonallisuus ei ollut helppo lähtökohta parisuhteen tai tyttöystävän löytämiselle. Hän ei kuulunut sellaisiin ystäviin, joiden kanssa minulle olisi tullut mieleenkään keskustella tunneasioista.Lukion jälkeen kaverukset aloittivat yhtä aikaa varusmiespalveluksen ja jatkoivat Reserviupseerikouluun. Noina aikoina nuoruuden ystävä ei olisi voinut ennustaa, miten karmivaan tekoon mies vielä päätyy.– Hän pärjäsi intissä hyvin ja hänelle asepalvelus oli mieluisa kokemus. Vaikka tapahtunut tuntuu käsittämättömältä ja traagiselta, hänelle aseet ja ammunta olivat mielenkiintoisia asioita. Sitä alkaa välittömästi miettiä, mitä tässä on voinut vuosien varrella tapahtua.näkökannat erilaisiin asioihin olivat noihin aikoihin varsin jyrkkiä ja mustavalkoisia. Kaveruksilla ei ollut erimielisyyksiä tai riitoja, mutta IS:n haastatteleman miehen mukaan kaveri ei muuttanut helposti mielipiteitään.– Hän lähti siitä, että asiaan kuin asiaan oli oikea ratkaisu. Hän oli mielipiteissään vahva, vaikka ei ollut sosiaalisesti niitä eniten esillä olevia ihmisiä.Armeija-aikojen jälkeen nuoret miehet eivät olleet enää juurikaan tekemisissä. Kumpikin lähti opiskelemaan taholleen eri korkeakouluun.– Koulukavereista tietää lopulta aika vähän. Mikään toiminnallinen asia ei olisi saanut minua ikinä arvaamaan, että hän päätyy tekemään tällaista. Mutta jos minulle olisi sanottu, että tunsin tämän henkilön ja hän oli samalla RUK-kurssilla, niin olisin saattanut epäillä häntä siitä johtuen, että hän oli niin persoonallinen, introvertti ja jyrkkä näkökannoissaan.