Kotimaa

Poliisi otti kiinni noin 60-vuotiaan naisen – epäillään sytyttäneen viisi rakennusta palamaan Kristiinankaupun

Poliisi otti kiinni noin 60-vuotiaan naisen – epäillään sytyttäneen viisi rakennusta palamaan Kristiinankaupungissa 6.8. 16:27

Tuhotyöt on tehty viimeisen parin viikon aikana.

Pohjanmaan poliisi otti kiinni noin 60-vuotiaan naisen epäiltynä viiden eri tulipalon sytyttämisestä.



Kristiinankaupungissa on viimeisen parin viikon aikana tahallaan sytytetty palamaan asumattomia puutaloja ja puisia ulkorakennuksia.



Yhteensä poliisi on kirjannut viisi eri rikosilmoitusta. Tuhotyöt on tehty Itäisellä ja Läntisellä Pitkälläkadulla.



Paloihin liittyen poliisi ottaa edelleen vastaan vihjeitä ja havaintoja sähköpostitse vihjeet.pohjanmaa@poliisi.fi