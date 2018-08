Kotimaa

Eduskunnan puhe­mieheltä harmistunut kannan­otto kohuttuun lento­kone­protestiin Pohjalaisessa: ”Rajansa kaike

https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005775585.html

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Risikko: osa puolusteluista mennyt pahasti pieleen

https://www.is.fi/politiikka/art-2000005776624.html