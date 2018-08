Kauppias tarjosi sadalle helpotuksen hikisiin öihin, muttei nukkunut itse silmäystäkään: ”Lähden tästä kotiin nukkumaan”

Kotimaa

Kauppias tarjosi sadalle helpotuksen hikisiin öihin, muttei nukkunut itse silmäystäkään: ”Lähden tästä kotiin

https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005780577.html





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005780704.html