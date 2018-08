Kotimaa

Lotossa yksi täysosuma – voittajalle 3,6 miljoonaa

Loton kierroksella 31/2018 oikea rivi on 4, 6, 13, 16, 28, 35, 40 ja lisänumero 26. Plusnumeroksi arvottiin 17.Kierroksella tuli yksi täysosuma. Voittaja saa 3,6 miljoonaa euroa. Myös 6+1 -tuloksia tuli yksi kappale: tuloksella saa 558 557 euroa.6 oikein -voittoja ropisi 39 kappaletta. Jokaisella tuloksella nettoaa 3 223 euroa.Lauantai-Jokerin oikea rivi on 8 5 4 1 8 6 8. Lomatonnin voittorivi on Dallas 14.Veikkaus tiedottaa, että voittorivi pelattiin Helsinki-Vantaan lentoaseman Alepassa. 6+1 -voitto meni puolestaan kahden osuuden porukalle, joka oli pelattu Jämsän Keskuskioskissa: molemmat voittajat 279 289 euroa.