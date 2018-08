Kotimaa

Mies pahoinpideltiin pesäpallomailalla parkkipaikalle – poliisi pyytää havaintoja

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mies pahoinpideltiin kouvolalaisella pysäköintialueella lauantain vastaisena yönä, kertoo Kaakkois-Suomen poliisilaitos.Pahoinpitely tapahtui noin kello 03.00 aikaan Kauppalankadun ja Torikadun kulmassa sijaitsevalla parkkialueella Kouvolassa.Poliisi kertoo, että pahoinpitelyssä käytettiin muun muassa pesäpallomailaa. Pahoinpidelty on parikymppinen paikallinen mies.Pahoinpitelyyn on alustavien tietojen mukaan osallistunut kolme tai neljä noin 20–25-vuotiasta miestä, jotka ovat tulleet ja poistuneet paikalta henkilöautolla.Poliisin mukaan pahoinpitelyn uhri toimitettiin Pohjois-Kymen sairaalaan hoidettavaksi. Hänen tilansa on vakaa eikä poliisi tiedota vammoista tarkemmin.Poliisi pyytää törkeänä pahoinpitelynä tutkittavasta rikoksesta tietäviä tai havaintoja tehneitä ilmoittamaan tietonsa Kouvolan pääpoliisiasemalle numeroon 0504479574 tai sähköpostitse osoitteeseen rikostorjunta.kymenlaakso(a)poliisi.fi.