Miehen aamupäiväuinti Aurajoessa päättyi ahdinkoon 4.8. 13:02

Turku Keski-ikäinen mies pelastettiin Turun Aurajoesta lauantaina aamupäivällä yhdentoista aikaan, kerrottiin Varsinais-Suomen pelastuslaitokselta.

Mies oli uinut joessa eikä päässyt sieltä omin avuin pois, koska joki on reunustettu kivimuurilla. Pelastuslaitos poimi miehen pois joesta Agricolankadun kohdalta. Uimari ei loukkaantunut.



Pelastuslaitokselta ei oteta kantaa siihen, oliko mies humalassa tai miten hän oli päätynyt jokeen. Pelastuslaitoksen mukaan Aurajoki on vaarallinen paikka uida ja siellä uiminen on kielletty.