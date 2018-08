Kotimaa

Luvassa on taas helteinen päivä – pian kuitenkin viilenee

Sunnuntaina

Maanantaina





Kuluvan kesän helleputki on lähestymässä vääjäämätöntä päätöstään, sillä säätilassa tapahtuu viikonlopun jälkeen käänne viileämpään suuntaan. Muutosta saadaan kuitenkin vielä odottaa pari päivää, sillä Forecan sääennuste lupaa lauantaista helteistä päivää eteläisessä Suomessa. Paikoin helleraja voi ylittyä myös sunnuntaina.Lauantaina Suomeen leviää lännestä sateita, joihin voi liittyä ukkostamista. Päiväksi ennustetut kuurosateet ja ukkoset painottuvat Itä- ja Pohjois-Suomeen, mutta vastaavia sääilmiöitä on odotettavissa eteläistä Suomea myöten. Hellettä tai melkein hellettä on vielä etelässä ja lännessä.Poutaisinta on Etelä-Pohjanmaan suunnalla. Itä-Suomessa sataa ja ukkostaa. Myös Lapissa läntisissä osissa sää muuttuu päivän mittaan poutaisemmaksi.Itä-Suomessa päivälämpötila on noin 20 astetta, Lapissa 15 asteen molemmin puolin.päivällä ukkoskuuroja tulee paikoin etenkin maan itä- ja keskiosassa. Itä-Lapissa ja Kainuussa sataa jatkuvammin. Illalla maan länsiosaan leviää lännestä kuurosateita, lounaassa voi ukkostaa.maan keskivaiheilla liikkuu matalapaine sateineen itäkaakkoon. Etelässä ja Lapissa sateet ovat selvästi paikallisempia. Päivälämpötila on etelässä enää vain noin 20 astetta, muuten enimmäkseen 15 asteen vaiheilla. Maanantai on lähiajan päivistä viilein.Sunnuntaina kaikkein kuuminta on Euroopan lounaisosassa. Pohjois-Euroopassa liikkuu matalapaineita sateineen itään.