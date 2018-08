Kotimaa

Suora lähetys Helsinki-Vantaalta juuri nyt: Airbus tyhjennetty ihmisistä – pelastusoperaatio käynnissä

lentoasemalla on parhaillaan käynnissä suuri pelastustehtävä, kerrotaan pelastuslaitoksen mediapalvelussa. Tehtävä on kirjattu tänään kello 15:51 nimellä ”suuri ilmaliikenneonnettomuus”.Helsinki-Vantaalla tyhjennetty lentokone oli lähdössä rullaustiellä, kun koneessa tehtiin savuhavainto, kertoo pelastuslaitos STT:lle. Kapteeni oli päättänyt evakuoida matkustajat liukumäkien kautta. Pelastuslaitoksen mukaan kukaan ei loukkaantunut.Finavian viestinnästä kerrotaan IS:lle, että kyseessä on Czech Airlinesin kone, jonka oli tarkoitus lähteä Prahaan. Kone ei kuitenkaan päässyt nousemaan. Viestinnästä kerrotaan, että kone on sen verran kaukana terminaalista, ettei siitä ole kentän asiakkaille vaaraa.Paikalla oleva Ilta-Sanomien kuvaaja kertoo, että kello viiden aikaan iltapäivällä lentokoneen ympärillä on vielä neljä paloautoa, poliisipartio sekä lentokentän henkilökuntaa. Hän sanoo, että koneen luo on tuotu portaat, joita pitkin koneeseen pääsee.Matkustajia kuljettanut bussi lähti kuvaajan mukaan kohti terminaalia noin puoli tuntia sitten. Sen mukana lähti ensihoidon yksikkö sekä palokunnan yksiköitä.Lentokone seisoo kentällä, ja pelastuslaitos tarkistaa konetta. Poliisin mukaan kone ei ole tulessa.Alla lukijan video tilanteesta:Asiasta lisää hetken kuluttua.