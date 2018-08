Kotimaa

Sipoon murhasta epäilty viittamies oli uhrinsa alainen – poliisi: Työpaikasta lähtöön liittyy katkeruutta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Yllä olevalla videolla näkyy kuvaa torstaisesta poliisioperaatiosta Helsingin Kasarmikadulla.





Poliisi