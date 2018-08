Kotimaa

”Hyvin yllättävää” – tällainen yritysjohtajan murhasta epäilty mies oli upseerituttavan mukaan

Juuri nyt

Yllä olevalla videolla näkyy kuvaa torstaisesta poliisioperaatiosta Helsingin Kasarmikadulla.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Reserviupseeripiireissä uutinen Helsingin Kasarmikadun ampumisesta on otettu järkyttyneenä vastaan. Sipoon murhasta epäilty 34-vuotias mies asui Kasarmikadulla. Hän oli aktiivinen reserviupseeri, sotilasarvoltaan luutnantti.– On hyvin yllättävää, jos mies on päätynyt tällaisiin valitettaviin tapahtumiin mukaan, nimettömänä pysyttelevä Suomen Reserviupseeriliiton puuhamies luonnehtii.Ilta-Sanomien tavoittama mies kertoo, että 34-vuotias epäilty oli hyvin asiantunteva ja aikaansaava ihminen. Hän oli toiminut kouluttajana erilaisissa tehtävissä.34-vuotiaalla miehellä oli taustaa sijoitusalalta. Hän oli mukana Reserviupseeriliiton toiminnassa talousosaamisensa kautta. Mies toi ammattiosaamistaan etenkin sijoitustoimintojen suunnitteluun.– Sen lisäksi hän oli hyvin aktiivinen puolustusvoimien kertauskuvioissa.Miehestä sai sellaisen käsityksen, että hän asui yksikseen. Hänellä oli vuokra-asunto Kasarmikadulla, mikä kuuluu yhteen Helsingin kalleimmista postinumeroalueista.Reserviupseeriliitossa vaikuttava mies kertoo, että epäilty oli kunnostautunut ampumiseen liittyvissä asioissa.– Hän oli hyvä ampumakouluttaja. Hän oli jossain vaiheessa kilpailut ammunnoissa.Mies piti huolen kunnostaan. Hän kävi kuntosalilla.Mies antoi itsestään rauhallisen kuvan ja oli siisti ja huoliteltu pukumies ammattinsakin vuoksi.– Hän oli erittäin analyyttinen, erittäin viisas kaveri. Hän oli fiksu, ajatteleva ja keskusteleva ihminen.Miehestä näkyi se, että hän oli työtehtävässä, joka vaati vahvaa ajattelua ja suunnittelua.