Kotimaa

Paine saatu palautettua Raision ja Naantalin vesijohtoihin – vesi edelleen keitettävä

Paine saatu palautettua Raision ja Naantalin vesijohtoihin – vesi edelleen keitettävä

3.8. 13:01

Vedessä voi olla havaittavissa sameutta.

Paineet on saatu palautettua Raision ja Naantalin vesijohtoverkostoon maanantaisen putkirikon jäljiltä ja Raision vesitorni on saatu täytettyä. Vesi jaetaan normaalireittejä pitkin, kertoo Raision kaupunki.



Veden keittokehotus on silti edelleen voimassa Raisiossa ja Naantalissa pois lukien Velkua ja Livonsaari. Juomavesi ja ruuanlaittoon käytettävä vesi on ehdottomasti keitettävä 5–10 minuuttia.



Kun paineet palaavat verkostoon, vedessä saattaa ensin olla sameutta tai sakkaa. Sameus johtuu veden seassa olevasta ilmasta. Sakkaa on voinut irrota verkostosta ja sakkaista vettä tulee juoksuttaa kunnes se on kirkasta.