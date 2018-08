Kotimaa

Matalapaine saapuu Suomeen - etelässä jatkuu helteinen sää

Runsaimmat sateet tulevat maan pohjois- ja itäosassa. Myös etelä- ja länsiosassa tulee paikoin kuurosateita. Ukkonen on monin paikoin mahdollista.Tuuli on heikkoa tai kohtalaista sekä puuskaista, Lapissa enimmäkseen idänpuoleista, muualla maassa länteen kääntyvää.Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 25 – 28 astetta, Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa 18 – 23 astetta ja Lapissa 15 - 20 astetta.Lauantaina maan pohjois- ja itäosassa sää on monin paikoin pilvinen ja sateinen. Ukkosta voi myös esiintyä. Maan etelä- ja länsiosassa pilvisyys vaihtelee ja sää on enimmäkseen poutainen. Etenkin lounaassa paikalliset kuurosateet ovat mahdollisia.Luoteenpuoleinen, Lapissa paikoin koillisen ja kaakon välinen tuuli on kohtalaista ja puuskaista.Päivälämpötila on maan eteläosassa 24 – 29 astetta, keskiosassa 22 – 27 astetta, Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa 17 – 22 astetta ja Lapissa 13 - 18 astetta.Sunnuntaina lännestä saapuu uusi matalapaine ja tuuli voimistuu. Pilvisyys lisääntyy ja monin paikoin tulee sateita. Etenkin maan etelä- ja keskiosassa ukkonenkin on mahdollista.Päivälämpötila on 20 – 24 astetta, Pohjois-Suomessa 15 – 20 astetta ja Pohjois-Lapissa 12 - 14 astetta. Kaakkois-Suomessa on paikoin lämpimämpää.